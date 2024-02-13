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اقتراحات وخطط تؤجل وقـف الحرب 6 أسابيـع - جريدة الوطن السعودية

2/13/2024 11:33:53 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر السعي في محاولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمنح الناس في غزة فترة راحة هم في أمس الحاجة إليها من الحرب، التي دخلت الآن شهرها الخامس، كما يوفر الحرية لبعض ما يقدر بنحو 100 شخص ما زالوا محتجزين في غزة. وقد سعت قطر والولايات المتحدة ومصر إلى التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق في مواجهة المواقف المتباينة بشكل صارخ التي عبرت عنها إسرائيل وحماس علناً.
وذكر مسؤولون أن إسرائيل وحماس تحرزان تقدما نحو الاتفاق.
وتلعب الرهائن الدور الكبير في الاتفاق حيث جعلت إسرائيل من تدمير قدرات حماس الحاكمة والعسكرية وتحرير الرهائن الأهداف الرئيسية لحربها.
سد الفجوات
وقال مسؤول مصري كبير وفقا لـAP، إن الوسطاء حققوا تقدما ((كبيرا نسبيا)) في المفاوضات قبل اجتماع في القاهرة لممثلي قطر والولايات المتحدة وإسرائيل، الذي أرسل رئيس جهاز المخابرات الموساد ديفيد بارنيا.
وقال المسؤول المصري إن الاجتماع سيركز على ((صياغة مسودة نهائية)) لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع ضمانات بأن الأطراف ستواصل المفاوضات نحو وقف دائم لإطلاق النار.
واقترحت إسرائيل وقف إطلاق النار لمدة شهرين يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل، والسماح لكبار قادة حماس في غزة بالانتقال إلى بلدان أخرى.
ورفضت حماس هذه الشروط. ووضعت خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يومًا يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن على مراحل، وستطلق إسرائيل سراح مئات السجناء الفلسطينيين، بمن في ذلك كبار المسلحين، وستنتهي الحرب بسحب إسرائيل لقواتها. واعتبر ذلك بمثابة فشل بالنسبة لإسرائيل، التي تريد الإطاحة بحماس قبل إنهاء الحرب.
لكن الرئيس جو بايدن أشار إلى أن الاتفاق قد يكون في متناول اليد. وقال، خلال حضوره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن ((العناصر الأساسية للاتفاق مطروحة على الطاولة))، مضيفا أن ((هناك فجوات لا تزال قائمة)). وقال إن الولايات المتحدة ستبذل ((كل ما في وسعها)) للتوصل إلى اتفاق.
طلب عاجل
وقالت جنوب أفريقيا، التي قدمت اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، إنها قدمت ((طلبا عاجلا)) إلى المحكمة للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تشكل انتهاكا للأوامر المؤقتة التي أصدرها القضاة ودعا الشهر الماضي إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات أكبر لتجنيب المدنيين.
ونفت إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية، وقالت إنها تنفذ عملياتها وفقا للقانون الدولي.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضغط حتى تحقيق ((النصر الكامل))، وأصر على أن الضغط العسكري سيساعد في تحرير الرهائن.
وما زال الفلسطينيون يعدون القتلى بعد عملية إنقاذ الرهائن الإسرائيلية في رفح، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 74 وكان السكان والنازحون الفلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض الناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية التي وفرت غطاء لمهمة الإنقاذ.
وقال مسؤولون إسرائيليون آخرون إن الاتفاق وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من الرهائن. عدد القتلى يتصاعد
وجاءت علامات التقدم على الرغم من القتال المستمر. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تقاتل مسلحين في خان يونس ثاني أكبر مدن غزة وفي وسط غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن جثث 133 شخصا قتلوا في الغارات الإسرائيلية تم نقلها إلى المستشفيات خلال اليوم الماضي. وبمقتلهم يرتفع عدد القتلى في غزة إلى 28473 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، بحسب الوزارة التي تقول إن أكثر من 68 ألف شخص أصيبوا.

وثّق نادي الأسير الفلسطيني:
اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 6985 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أكد تعرض الأسرى لعمليات تعذيب وتنكيل على يد الاحتلال الإسرائيلي.
أوضح أن الاحتلال يرفض الإفصاح عن عدد الذين اعتقلهم خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة
​​​​​​ مقترحات إسرائيل
وقف إطلاق النار لمدة شهرين
إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين
السماح لكبار قادة حماس بالانتقال إلى بلدان أخرى
مقترحات حماس
خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يومًا
إطلاق سراح الرهائن على مراحل
إنهاء الحرب بسحب إسرائيل لقواتها

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