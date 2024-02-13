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الصحة العالمية تحذر من مجاعة كارثية تهدد السودان بين أبريل ويوليو المقبلين

2/13/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مناطق نزاع في السودان معرضة لخطر مجاعة «كارثية» بين شهري أبريل ويوليو المقبلين، وهي «فترة عجاف» بين موسمي الحصاد، في وقت يكافح الملايين هناك من أجل إطعام أنفسهم.
وحذر ممثل المنظمة في السودان بيتر غراف من أن «عاصفة حقيقية» تتشكل مع وقوع أشخاص أضعفهم الجوع ضحية أمراض معدية، بينما انهار النظام الصحي على وقع القتال المتواصل في البلاد.
وقال غراف عبر رابط فيديو من القاهرة «هناك خشية من أن يؤدي موسم العجاف المقبل إلى مستويات كارثية من الجوع في المناطق الأكثر تضررا».
وخلال الفترة العجاف، أي الفترة التي تسبق الحصاد مباشرة والتي تستنفد فيها الحبوب من المحصول السابق وتمتد من أبريل إلى يوليو، ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير مع انخفاض المخزونات.
وقد أسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين قائد الجيش السوداني الفريق اول عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عن مقتل آلاف الأشخاص حتى الآن.
وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليونا يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وقال غراف إن خمسة ملايين شخص يعيشون في حالة طوارئ بسبب الجوع.
وأشار إلى أن «النظام الصحي بالكاد يعمل. والأمراض المعدية تنتشر. أبلغ عن أكثر من 10 آلاف حالة كوليرا و5 آلاف حالة حصبة وحوالي 8 آلاف حالة حمى الضنك وأكثر من 1،2 مليون إصابة سريرية بالملاريا».
وأضاف غراف «شهدت عمليات نزوح داخل السودان وإلى تشاد المجاورة. وما رأيته مثير للقلق ومأسوي».
وتابع «يواجه شعب السودان حالة حياة أو موت بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. ويبدو أن الأمل ضئيل في التوصل إلى حل سياسي في الأفق»، داعيا إلى وصول آمن ومن دون عوائق إلى الخدمات الصحية الحيوية.

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