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مقتل جنود أرمينيين في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان

2/13/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبادلت أرمينيا وأذربيجان أمس الاتهام بإطلاق النار على الحدود بين هذين البلدين القوقازيين المتنازعين، في حادث أعلنت يريفان أنه أدى إلى مقتل أربعة من جنودها.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان صباح أمس «إن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار باتجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند، ما أدى إلى مقتل أربعة في القتال وإصابة آخر من الجانب الأرميني».
لكن حرس الحدود الأذربيجانيين أشاروا إلى أن التحرك جاء «للرد» على «استفزاز» أمس الاول من قبل الجنود الأرمينيين أدى إلى إصابة جندي أذربيجاني بجروح، وفق باكو.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجنود الأرمينيين فتحوا النار مرتين في وقت متأخر أمس الاول على قرية كوخانابي في منطقة تووز (شمال شرق).
وبعد انتهاء العملية أمس، أكدت إدارة حرس الحدود الأذربيجانية «تدمير الموقع العسكري الذي انطلقت منه هذه الطلقات... بالكامل»، متوعدة بأن «الرد سيكون أكثر شدة وحزما على أي استفزاز» عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
ورفضت وزارة الدفاع الأرمينية، من جانبها، هذه الاتهامات، معتبرة أنها «لا تمتّ إلى الواقع بصلة».
ودعا الكرملين «الطرفين إلى ضبط النفس».

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