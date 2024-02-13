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أمير قطر ووزير الخارجية الإيراني بحثا في الدوحة تطورات حرب غزة

2/13/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في الدوحة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في بيان، ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل في مكتبه بقصر لوسيل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) إن اللقاء تناول آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على الصعيدين السياسي والميداني وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه بحق أهل غزة والضفة الغربية المحتلة، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى أهل غزة.

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