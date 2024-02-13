أمير قطر ووزير الخارجية الإيراني بحثا في الدوحة تطورات حرب غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في الدوحة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في بيان، ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل في مكتبه بقصر لوسيل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) إن اللقاء تناول آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على الصعيدين السياسي والميداني وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه بحق أهل غزة والضفة الغربية المحتلة، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى أهل غزة.
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