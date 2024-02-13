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ألمانيا تستهدف شبكات تمويل اليمين المتطرف

2/13/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن الحكومة ستقوم بتذليل العقبات أمام السلطات لملاحقة ممولي اليمين المتطرف بعدما أثار الكشف عن اجتماع سري للمتطرفين موجة من الاحتجاجات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تشديد قبضة ألمانيا في الحرب ضد التطرف اليميني وتعزيز مؤسسات البلاد ضد الهجمات.
وأضافت الوزيرة «نريد تفكيك الشبكات اليمينية المتطرفة وحرمانها من دخلها ومصادرة أسلحتها».
وتظاهر مئات الآلاف في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة تنديدا باليمين المتطرف.
وأثار حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي حقق تقدما في استطلاعات الرأي سخطا بعدما كشف مركز الأبحاث الاستقصائية «كوريكتيف» في 10 يناير الماضي عن أن عددا من أعضائه طرحوا خلال اجتماع نظمه يمينيون متطرفون في بوتسدام قرب برلين نوفمبر الماضي مشروعا لحملة طرد واسعة النطاق لأشخاص أجانب أو من أصول أجنبية.
ورأت فيزر أن موجة التظاهرات كانت «تشجيعا وتفويضا»، موضحة أن «الأمر يتعلق بالدفاع عن مجتمعنا المفتوح ضد أعدائه».
وقالت الوزيرة الألمانية في مؤتمر صحافي في برلين إن قدرة الاستخبارات الداخلية الألمانية على التحقيق في شبكات تمويل اليمين المتطرف تم تعزيزها بالفعل.
وأضافت «لكننا نواجه حدودا قانونية»، مما يعني أن تغيير القانون ضروري للسماح للسلطات بتوسيع نطاق الإجراءات.
وفي المستقبل، فإن وجود تهديد محتمل سيكون كافيا لبدء التحقيق، في حين أن هناك حاجة حاليا إلى أدلة على أن المجموعة منخرطة في أنشطة عنيفة أو تحرض على الكراهية.
وبالإضافة إلى ملاحقة شبكات التمويل، ستقوم الاستخبارات المحلية أيضا بتمرير مزيد من المعلومات حول الأعضاء اليمينيين المتطرفين المشتبه بهم إلى السلطات المحلية لوقف الاجتماعات في أماكن الأحداث.
وسيتم أيضا تضمين قواعد المحكمة العليا الألمانية في الدستور لتعزيز دفاعاتها ضد المحاولات المحتملة من اليمين المتطرف لكسب النفوذ فيها، كما حدث في دول أوروبية أخرى.
وتريد وزارة الداخلية الألمانية المضي قدما بالتشريعات التي تحد من حصول المتطرفين على الأسلحة النارية، فضلا عن زيادة التمويل لتعزيز الديموقراطية والتربية المدنية.

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