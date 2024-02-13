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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بإطلاق النار عند الحدود

2/13/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهام بإطلاق النار على الحدود بين البلدين القوقازيين المتنازعين، في حادث أعلنت يريفان أنه أدى إلى مقتل أربعة من جنودها.
وما زالت التوترات مرتفعة بين البلدين، مع اتهام يريفان أذربيجان بأن لديها طموحات إقليمية جديدة، وهو ما تنفيه باكو بشدة، منذ سيطرتها على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية في سبتمبر الماضي.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان «إن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار باتجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند، ما أدى إلى مقتل أربعة وإصابة آخر من الجانب الأرميني».
لكن حرس الحدود الأذربيجانيين أشاروا إلى أن التحرك جاء «للرد» على «استفزاز» من قبل الجنود الأرمينيين أدى إلى إصابة جندي أذربيجاني بجروح، وفق باكو.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجنود الأرمينيين فتحوا النار مرتين على قرية كوخانابي في منطقة تووز (شمال شرق).
وبعد انتهاء العملية أكد حرس الحدود الأذربيجانيون «تدمير الموقع العسكري الذي انطلقت منه هذه النيران بالكامل»، متوعدا بأن «الرد سيكون أكثر شدة وحزما على أي استفزاز» عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
ورفضت وزارة الدفاع الأرمينية، من جانبها، هذه الاتهامات، معتبرة أنها «لا تمت إلى الواقع بصلة»، متهمة باكو بـ«تقويض» الجهود الرامية إلى «استقرار جنوب القوقاز وأمنه».
من جهته، أعرب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه «لإطلاق النار على جنود أذربيجانيين» معتبرا أن «رد فعل أذربيجان يبدو غير متناسب».
وقال بوريل خلال لقائه وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان في بروكسل إن قرارا اتخذ بالتحضير لشراكة استراتيجية جديدة بين يريفان والاتحاد الأوروبي.
وصرح بوريل للصحافيين «هذا القرار يوجه رسالة قوية عن مصلحتنا المتبادلة من أجل حقبة استراتيجية جديدة في علاقاتنا»، متوقعا بدء محادثات من أجل تحرير التأشيرات نحو دول الاتحاد الاوروبي.
من جانبه، دعا الكرملين «الطرفين إلى ضبط النفس».

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