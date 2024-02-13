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الشيوخ الأميركي يتبنى مساعدة لأوكرانيا والنواب يرفض مناقشتها

2/13/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يجيز تخصيص مبلغ 60 مليار دولار لأوكرانيا وأموال لإسرائيل وتايوان، ولكن من دون دعم الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب والعديد منهم موالون للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لا يمكن تبني النص.
وينص مشروع القانون المذكور على تخصيص أكثر من 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليارا لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتايوان.
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، الذي تهيمن عليه أغلبية ديموقراطية، على مشروع القانون الذي يجيز حزمة مقدارها 95 مليار دولار، كانت محل نقاش في الكونغرس منذ أشهر.
لكن حلفاء ترامب في مجلس النواب، حيث يشكل الجمهوريون الأغلبية، أعلنوا رفضهم درس هذا النص بصيغته الحالية.
وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع القانون، في انتكاسة جديدة للأوكرانيين.
وقال المسؤول الجمهوري في بيان إن «اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظل صامتا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا»، في إشارة إلى أزمة الهجرة.
وأضاف أنه «في غياب أي تعديل» من جانب مجلس الشيوخ لهذا النص «سيواصل مجلس النواب العمل وفقا لإرادته على هذه القضايا المهمة».
ويشترط المحافظون للموافقة على تقديم مساعدات جديدة لكييف تشديد سياسة الهجرة، وهو أمر يطالبون به منذ فترة طويلة. وقدم نص أول لمجلس الشيوخ يتضمن تعزيز الرقابة على الحدود، لكن الجمهوريين رفضوه بعدما اعتبروا أنه ليس حازما بما يكفي.
ودعا الرئيس جو بايدن مجلس النواب إلى الموافقة على المشروع، وقال في بيان «ادعو المجلس إلى التحرك سريعا في هذا الشأن. إذا لم نقف في وجه الطغاة الذين يسعون إلى غزو او تقسيم أراضي جيرانهم، فإن العواقب على الأمن القومي الأميركي ستكون وخيمة».
من جهته، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان بعد التصويت على النص، «يدرك مجلس الشيوخ المسؤوليات المتعلقة بالأمن القومي الأميركي ولن يغض النظر عنها».
وأضاف «مع الأخذ في الاعتبار الدعم القوي من الحزبين الذي حصلنا عليه في مجلس الشيوخ بهذا التصويت، أعتقد أنه إذا قدم رئيس مجلس النواب جونسون مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، سيقر بالدعم القوي نفسه».
وثمة خلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين منذ أشهر حول مسألة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ نحو عامين.
فالديموقراطيون بمعظمهم يؤيدون ذلك. أما الجمهوريون فمنقسمون بين محايدين ومؤيدين لأوكرانيا ومؤيدين لدونالد ترامب.
وفي خضم الحملة الرئاسية، تحولت المعادلة إلى مواجهة بين الرئيس جو بايدن، الذي يطالب بشكل عاجل بإقرار هذه الأموال الجديدة، ودونالد ترامب الذي يقول إنه في حال إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل، سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا «في 24 ساعة»، من دون أن يوضح كيف.
هذا ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالخطوة التي اتخذها الكونغرس نحو إقرار المساعدة لكييف والمعلقة منذ أشهر، وقال إنه «ممتن» لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.

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