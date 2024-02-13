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هجوم إلكتروني يعطل مواقع البرلمان الإيراني

2/13/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعطلت مواقع البرلمان الإيراني بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فيما أعلنت مجموعة معارضة في المنفى مسؤوليتها عن عملية القرصنة.
وقالت وكالة «إيرنا» الرسمية للأنباء: «تعرضت مواقع البرلمان ووكالة الأنباء التابعة له (ICANA) لهجوم وأصبحت غير متاحة بسبب هجوم إلكتروني».
وأضافت أنه تم فتح تحقيق تقني لتحديد نطاق هذه الأعطال.
وتبنت مجموعة قرصنة تدعى «الانتفاضة حتى الإطاحة» الهجوم الإلكتروني، وهي تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والتي تعتبرها طهران «إرهابية».
وقالت المجموعة على صفحتها على إنستغرام إنها استهدفت 600 خادوم مرتبط بالبرلمان ونشرت شعارات معادية للسلطة.
ويأتي هذا الهجوم الإلكتروني مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الأول من مارس المقبل، في أول اقتراع وطني منذ الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر 2022 بعد اعتقالها بتهمة انتهاكها قواعد الملابس المحتشمة.
واستهدفت مواقع إلكترونية حكومية وبنى تحتية بشكل متكرر بعمليات قرصنة في السنوات الأخيرة.

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