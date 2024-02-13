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ملك الأردن يشارك شخصيا بإنزال مساعدات إنسانية على غزة

2/13/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بإنزال دفعة من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة جوا، حيث يفتقر السكان وعددهم 2.4 مليون نسمة إلى الغذاء والدواء والحاجيات الأساسية بعد 4 أشهر من الحرب، بحسب ما ظهر في شريط فيديو مصور.
وفي فيديو قصير بثته قناة «المملكة» الرسمية يظهر الملك عبدالله بملابسه العسكرية وهو يشارك مع عسكريين بعملية إنزال المساعدات للمستشفى الميداني الأردني شمال غزة من طائرة عسكرية من طراز سي-130.
وشملت المساعدات التي تم إنزالها بواسطة مظلات موجهة بنظام «جي بي أس» مواد إغاثية وإنسانية وطبية. وعملية الإنزال الأخيرة نفذتها القوات المسلحة الأردنية والهولندية مساء الإثنين 5 فبراير.
وسبق للأميرة سلمى ابنة الملك عبدالله، التي تحمل رتبة ملازم أول طيارة في سلاح الجو الملكي الأردني، أن شاركت في منتصف ديسمبر بعملية إنزال مستلزمات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني.
كما شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله في 20 نوفمبر بعملية إيصال المستشفى الميداني الأردني الثاني المخصص لجنوب قطاع غزة إلى مطار العريش في مصر.

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