واشنطن تحض اسرائيل على التحقيق في الوفاة المفجعة للطفلة هند رجب في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أبدت الولايات المتحدة أسفها للوفاة «المفجعة» للطفلة هند رجب (ستة أعوام) في غزة والتي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى، وحضت إسرائيل على إجراء تحقيق سريع في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين «إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع»، مضيفا «لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل».
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