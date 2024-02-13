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واشنطن تحض اسرائيل على التحقيق في الوفاة المفجعة للطفلة هند رجب في غزة

2/13/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبدت الولايات المتحدة أسفها للوفاة «المفجعة» للطفلة هند رجب (ستة أعوام) في غزة والتي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى، وحضت إسرائيل على إجراء تحقيق سريع في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين «إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع»، مضيفا «لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل».

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