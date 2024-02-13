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محمد بن زايد وأردوغان يطالبان بتحرك دولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

2/13/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ونظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما وتوسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات التنموية التي تعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إن ذلك جاء خلال استقبال صاحب السمو رئيس الإمارات أمس في دبي الرئيس التركي خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي والتي تشارك فيها تركيا ضيف شرف القمة هذا العام.
ورحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس التركي، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية - التركية شهدت تطورا كبيرا ونوعيا خلال السنوات الماضية، خاصة على مستوى الاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة وغيرها، وأنهما يعملان على البناء على هذا التطور من أجل مستقبل أفضل لعلاقاتهما. فيما أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن شكره وتقديره لاستضافة تركيا ضيف شرف القمة في دورة هذا العام، كما قدم خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو رئيس الإمارات في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال قيامهم بواجبهم بتدريب القوات المسلحة الصومالية.
هذا، وتطرق الجانبان إلى القمة العالمية للحكومات 2024 والموضوعات التي تناقشها، وأهميتها في رفد العمل الحكومي في العالم كله بمزيد من الأفكار والرؤى الجديدة لتطويره وتعزيز قدرته على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى مستجدات المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين أولوية التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين فيه وفق قواعد القانون الدولي الإنساني بجانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إليهم وعدم تعريضهم لمزيد من الدمار أو التهجير القسري إضافة إلى منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط بما يهدد السلام والاستقرار الإقليميين.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء التركية «أناضول» إن أردوغان أشار إلى عزم تركيا محاربة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، مؤكدا ضرورة التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

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