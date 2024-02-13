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إيران تختبر صواريخ بعيدة المدى من سفينة والوكالة الذرية تتهمها بعدم الشفافية

2/13/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إيران إطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى من سفينة حربية للمرة الأولى، في خطوة جديدة على طريق تطوير برنامجها العسكري.
وقال التلفزيون الإيراني الذي بث صورا للعملية إن سفينة تابعة للحرس الثوري «أطلقت صواريخ باليستية لأول مرة» أثناء وجودها في خليج عمان في المحيط الهندي.
وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي «تم بنجاح إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة».
وأضاف: «يمكن لسفننا أن تكون في أي مكان في المحيطات. لا مكان آمنا للقوى التي تريد تهديد أمننا».
وأوضح التلفزيون الرسمي أن الصاروخين «مداهما 1700 كيلومتر على الأقل» وسقطا في موقع صحراوي وسط إيران.
كما أعلن الحرس الثوري أنه أجرى مناورة محاكاة لهجوم بصواريخ أرض - أرض على قاعدة «بالماخيم» الجوية الإسرائيلية جنوب تل أبيب.
وبحسب التلفزيون الإيراني فإن بالماخيم هي «قاعدة الاستقبال الرئيسية لطائرات إف-35 التابعة للنظام الصهيوني».
على صعيد مختلف، حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن «إيران لا تتعامل بشفافية تماما بشأن برنامجها النووي، خاصة بعدما لوح مسؤول إيراني رفيع سابق بأن لدى طهران كل مكونات السلاح النووي».
وأشار غروسي في كلمة ألقاها خلال «القمة العالمية للحكومات» المنعقدة في دبي، إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخرا علي صالحي، الرئيس السابق للوكالة الإيرانية للطاقة الذرية.
ولفت غروسي إلى «تراكم تعقيدات» في الشرق الأوسط الأوسع وسط حرب إسرائيل على حركة «حماس» في قطاع غزة.
وفي معرض كلمته، حذر غروسي من أن إيران «تظهر وجها غير شفاف تماما عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. هذا بالطبع يزيد المخاطر».

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