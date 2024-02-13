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عمران خان يستبعد التحالف مع خصومه ويعلن من السجن سأختار رئيس وزراء باكستان القادم

2/13/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استبعد رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان التحالف مع أكبر حزبين سياسيين في بلاده، بعد حصول المرشحين المدعومين من حزبه على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا.
ورغم تعرض حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية بزعامة عمران خان لقمع شديد، إلا أن أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم فاق التوقعات.
وتحدثت تقارير عن اتجاه حركة الإنصاف للتحالف مع بعض الأحزاب التي حققت مقاعد في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة.
واتهم خان في حديث في «جن أديالا»- حيث أمضى معظم وقته منذ اعتقاله في أغسطس 2023- كلا من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني صاحب المركز الثاني بالفساد.
وقال رئيس الوزراء السابق لمجموعة من الصحافيين كانوا يغطون جلسة استماع إجرائية في السجن خارج العاصمة إسلام أباد أمس «لن نجلس مع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ولا مع حزب الشعب الباكستاني».
وتابع: «سأختار من سيكون رئيس الوزراء في الحكومة القادمة في باكستان».
وازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
وأضاف خان في أول تصريح علني له منذ إعلان نتائج الانتخابات «سنطعن بتزوير الانتخابات أمام المحكمة العليا في باكستان وسندرس التحالف لاحقا».
ومؤخرا، حكم على خان، نجم الكريكت السابق الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم عام 1992، بالسجن لفترات طويلة بتهمة الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني.
وحصل المستقلون الموالون لعمران خان، على نحو 90 مقعدا من أصل 266 في البرلمان. ويؤكد مسؤولون في حزب حركة الإنصاف أنهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات.
ولا يمكن للمستقلين تشكيل حكومة رغم حصولهم على العدد الأكبر من المقاعد، إذ يجب أن يقوم حزب معترف به أو ائتلاف من أحزاب بتشكيل الحكومة.
ويبدو تشكيل ائتلاف حكومي بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني النتيجة الأكثر ترجيحا.

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