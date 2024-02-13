مفاوضات هدنة جديدة في القاهرة والهجوم على رفح أمام العدل الدولية

MENAFN - Al-Anbaa) عواصم - خديجة حمودة ووكالات

تزايدت الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس يتضمن إطلاق سراح رهائن جدد، بعد إعلان إسرائيل عن هجوم وشيك على رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة.وفي السياق، التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع مسؤولين مصريين في القاهرة أمس «لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة»، وفق الإعلام المصري.وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية انعقاد الاجتماع في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، بعدما أعلنت اسرائيل عن نيتها شن هجوم وشيك على رفح، الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة.وأكد مسؤول في حركة حماس (فضل عدم الكشف عن هويته) أن الحركة «منفتحة على فكرة مناقشة أي مبادرة لوقف العدوان والحرب».وقد استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله أمس الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، وعبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، وفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.وقال المتحدث ان الجانبين استعرضا الجهود المشتركة في هذا الصدد، وكذا جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية، وتم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة، والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة. كما استقبل السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وقال المتحدث، إن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأميركية، ونقل بيرنز تثمين الرئيس الاميركي جو بايدن لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة. وقد شهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.إلى ذلك، قالت جنوب افريقيا، انها قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياتها العسكرية في رفح وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.وفي سياق متصل، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل أمس لتوفير «ممرات آمنة» للمدنيين في رفح الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة.وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي في برلين قبل توجهها إلى إسرائيل «لجأ مئات آلاف الأشخاص إلى رفح بأمر من إسرائيل، ويجب أن يستمر هؤلاء بالتمتع بالحماية» فيها. وأضافت «لا يمكن أن يختفي هؤلاء الآباء والأطفال والعائلات بكل بساطة. لا مكان يتجهون إليه، ليس جنوبا على كل حال».من جهة اخرى، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» فيليب لازاريني أمس أن حل المنظمة سيكون «كارثيا»، بعد تعرضه للضغط جراء اعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق لحركة حماس تحت مقر الوكالة في غزة.بعد أن استمع إليه الديبلوماسيون في جنيف، قال لازاريني «عقب الكارثة التي ضربت منطقة غزة، ربما حان الوقت لإيجاد حل سياسي حقيقي. التخلص قبل ذلك...من الوكالة، سيكون كارثيا».هذا، وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أنها فرضت عقوبات على 28 «مستوطنا إسرائيليا متطرفا» ارتكبوا «أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين» في الضفة الغربية المحتلة.وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص الثمانية والعشرين «صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية» مشددة على أنها تعمل على «إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي» على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.وأضافت «تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول. وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه».ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل ثلاثة جنود خلال القتال في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 232 جنديا.وأفادت مصادر فلسطينية أمس بأن الجيش الإسرائيلي استهدف الصالة الخارجية لمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة الواصل مع الأراضي المصرية ما أدى لوقوع إصابات وأضرار.وقال مدير الإعلام في المعبر وائل أبو عمر في بيان إن قذيفة مدفعية إسرائيلية أصابت جدار الصالة الخارجية لمعبر رفح البري.إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن آليات إسرائيلية دمرت البوابة الشمالية لمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع وسط إطلاق كثيف للنار. وذكرت الوزارة في بيان أن الدبابات الإسرائيلية تمركزت أمام مجمع ناصر وتطلب من النازحين الخروج منه.وأضاف البيان أن 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح متواجدين داخل المجمع يتعرضون للقتل والجوع.