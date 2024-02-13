Wednesday, 14 February 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن وملك الأردن توافقا على الدعوة لإقامة دولة فلسطينية في المدى الطويل

2/13/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا ملك الأردن الملك عبدالله الثاني إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وذلك عقب محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تطرق إلى هدنة مؤقتة «لـ 6 أسابيع على الأقل» في إطار اتفاق قيد البحث للإفراج عن الرهائن.
وفي مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض، قال الملك عبدالله الثاني «نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري» في غزة.
أما بايدن، الذي مازال يرفض هذا الطرح، فدعا من جانبه إلى وقف مؤقت ومشروط للأعمال العدائية.
وقال الرئيس الديموقراطي إن «الولايات المتحدة تعمل من أجل التوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن بين إسرائيل و«حماس» يسفر فورا عن فترة تهدئة في غزة لستة أسابيع على الأقل»، ويمكن أن يفضي إلى «شيء أكثر استدامة».
وتطرق بايدن والملك عبدالله الثاني إلى الأوضاع في مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة والتي لجأ إليها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين حيث تلوح إسرائيل بشن هجوم بري.
وقال الملك عبدالله الثاني إن العالم «لا يمكنه تحمل عواقب هجوم إسرائيلي» على رفح، لافتا إلى «وضع أصلا لا يطاق لأكثر من مليون شخص تم دفعهم نحو هذه المدينة الحدودية مع مصر منذ أن بدأت الحرب».
لكن بايدن لم يدع صراحة إسرائيل إلى عدم شن هجوم على رفح، بل شدد على «وجوب حماية المدنيين».
وحض بايدن مجددا إسرائيل على وجوب وضع «خطة ذات صدقية وقابلة للتنفيذ» لحماية المدنيين في أي هجوم على رفح.
وسجل توافق بين بايدن والملك عبدالله الثاني على صعيد الدعوة لإقامة دولة فلسطينية في المدى الطويل.
وقال بايدن «إنه السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل».
من جهته، أمل العاهل الأردني بقيام «دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن».
وبدأ الملك في واشنطن جولة دولية تتضمن كندا وفرنسا وألمانيا.
وخص جو وجيل بايدن الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا وولي عهده الأمير حسين باستقبال رسمي.
وتهدف جولة العاهل الاردني إلى «حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكميات كافية وبشكل دائم» بحسب الديوان الملكي.

MENAFN13022024000130011022ID1107849133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث