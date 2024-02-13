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انتصار الصباح: استخدام العلاج بالمسرح والدراما لدعم النساء ليصبحن قائدات وصانعات سلام في العالم العربي

2/13/2024 11:33:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت مؤسسة «انتصار» احتفالا بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من ورشة عمل المسرح لتنمية المهارات القيادية والسلام، حيث تم تنفيذ هذا البرنامج من قبل مؤسسة «انتصار» بالشراكة مع سفارة المملكة المتحدة وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، وهو برنامج يهدف إلى تمكين الشابات اقتصاديا في الكويت، وذلك بحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، وسفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، ومؤسسة «مؤسسة انتصار»، الشيخة انتصار الصباح، والبروفيسور بسام علم الدين القائم بأعمال رئيس جامعة GUST.
في البداية، أوضحت الشيخة انتصار ان فكرة إنشاء مؤسسة «انتصار» عندما ظهرت كانت فكرة جامحة، وثورية ورائدة للغاية، فهي تهدف لاستخدام العلاج بالمسرح والدراما لدعم النساء ليصبحن قائدات وصانعات سلام في العالم العربي.
وأضافت: نشهد اليوم تخريج مجموعة من الشابات، وهدفنا الأساسي في المؤسسة هو تزويد هؤلاء الطالبات بالمهارات الأساسية الأساسية التي تعتبر حاسمة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية وتعزيز التمكين الاقتصادي.
وأشارت إلى ان هناك العديد من تقنيات المسرح والعلاجات الدرامية التي يمكنها تمكين الطلاب ومساعدتهم على تطوير الثقة والإبداع ومهارات القيادة مثل: لعب الأدوار، الارتجال، السرد القصصي، التعبير الجسدي، لافتة إلى ان هذا البرنامج الذي طورته مؤسسة انتصار لا ينمي المهارات القيادية لدى الطلاب فحسب، بل يعزز أيضا السلام والتعاطف، ويساعدهم على التواصل مع الآخرين على مستوى أعمق، وكسر الحواجز وتنمية الشعور بالإنسانية. وتابعت: ان البرنامج لا ينمي المهارات القيادية فحسب، بل يساعد على معالجة القضايا الاجتماعية، وتسهيل الحوار، وتنمية الثقة بالنفس واستكشاف الذات، وإلهام العمل، فهو يسهم في خلق مساحة آمنة وسلام ومجتمع أكثر شمولا.
وقالت الشيخة انتصار: ان تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تفيد بأن هناك 31 دولة تشغل فيها 34 امرأة منصب رئيس دولة أو حكومة، لكن على الجانب الآخر، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي أن العالم لن يتمكن من تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل بحلول عام 2030، حيث أن 85% من الرؤساء التنفيذيين في قائمة فورتشن 500 هم من الرجال.
وأكدت إن برامج مؤسسة انتصار في العالم العربي يتم توثيقها وتقييمها بدقة، وسيمكن جمع البيانات من نشر بحث في المجلات الأكاديمية والمقالات والتقارير للدعوة إلى أهمية التمكين الذاتي للمرأة قبل دخول مكان العمل.
تمكين المرأة
بدوره، قال اللورد طارق أحمد: نحتفل هذا العام بمرور 125 عاما على العلاقات الديبلوماسية الرسمية بين بلدينا، ولكن هناك ما هو أكثر بكثير من مجرد الديبلوماسية.
وأضاف: يسعدني أن أكون هنا للمشاركة في العرض الملموس والقوي للشراكة حول موضوع أساسي يهم كلا من المملكة المتحدة والكويت: تمكين المرأة.
وتابع: نحن نؤمن إيمانا راسخا بأنه فقط من خلال دعم وتمكين المرأة من المساهمة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في المجتمع والسياسة والاقتصاد، يمكننا حقا إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للديموقراطيات والمؤسسات الصحية المستدامة، ولا يمكن تحقيق التمكين إلا من خلال النشاط الاستباقي والمثابرة، وقد أظهرتم جميعا هنا اليوم هذه السمات من خلال المشاركة في هذا البرنامج البريطاني الكويتي.
وتحدث اللورد طارق أحمد عن أول النصائح التي قدمتها له رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر عندما قابلته وسألته عن اسمه، فقال لها أحمد وقدمت له بعض النصائح وقالت له «انظر حولك، لا يوجد الكثير من الأشخاص مثلك هنا، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك رادعا أبدا. سيخبرك الناس أنك لا تستطيع تحقيق ما تستطيع، ومن ثم نظرت مباشرة لعيني وقالت عدني ألا تستسلم أبدا».
وأضاف في حديثه للفتيات «لا تدع أي أحد يعيقك ممن يستخدمون الدين والثقافة بين الحين والآخر فخديجة بنت خويلد في الإسلام كانت أول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران لها مكانتها في الدين المسيحي وغيرهن الكثيرات في مختلف الأديان نظرا لأن المرأة كان لها دور تأسيسي أساسي في جميع جوانب المجتمع، ولا ينبغي أبدا أن ينسى ذلك أبدا، لذا ألهموا أنفسكم».
وشدد على الديبلوماسية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وتوفير ذلك المستقبل وأفق السلام والمساواة لجميع الشعوب والمجتمع، لكنك تعلم أن الشيء الرئيسي عندما تنظر إلى كل صراع في الماضي هو أن النساء لم يشاركن فيه، لأنه لا يمكنك استبعاد 50% أوأكثر من السكان، فالأمم لن تتقدم إلا بالتعاون، لذا اقبل التحدي، واغتنم الفرصة، واستفد من ما هو أمامك ولا تدع أحدا يقول إنك لا تستطيع تحقيقه.
فرص متساوية
بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: من المهم للغاية بالنسبة للاقتصادات والمجتمعات أن تمكن الجميع من تحقيق إمكاناتهم. إن ضمان حصول المرأة على فرص متساوية في مكان العمل ـ للترقية، وبدء مشاريعها الخاصة، والتعليم المهني والتطوير ـ سيفيد الجميع. وتفخر السفارة البريطانية بشراكتها مع مؤسسة انتصار في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لتقديم تدريب قيم للمساعدة في تمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع.
شكراً للرعاة والداعمين
وقالت الشيخة انتصار الصباح: أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى وزارة الخارجية والتنمية ـ مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية ـ لرعايتها الكاملة لهذا البرنامج كجزء من استراتيجية الخليج للبرنامج الدولي. وأود أن أشكر أيضا جامعة GUST المضيفة التي دعمتنا بتوفير مساحة كبيرة وساعدت أيضا فريقنا في الوصول إلى الطلاب وتسجيلهم في برنامجنا.

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