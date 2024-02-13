شخصيات كويتية تؤكد أهمية القمة العالمية للحكومات في تحقيق التنمية المستدامة



الرميحي: الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً كبيراً في حل العديد من المشكلات الإنسانية

النصف: ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في القمة وتطبيقها في الكويت السنعوسي: للثقافة والأدب دور حيوي في صياغة الوعي العام وتعزيز التفاهم بين الشعوب

أكدت شخصيات أكاديمية وإعلامية وأدبية كويتية مشاركة في القمة العالمية للحكومات في دبي 2024 اليوم الثلاثاء أهمية هذا الحدث الدولي في تعزيز التفاهم والتعاون بين المؤسسات والقطاعات ودعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء العالم.وقال المشاركون ـ في تصريحات متفرقة لـ «كونا» على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ 11 للقمة التي تستمر حتى غد ـ إن هذا الحدث بمنزلة منصة حيوية تجمع العديد من المسؤولين والخبراء وتعزز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال إدارة الحكومات وتبادل الخبرات والأفكار بين الدول.وقال الإعلامي والأكاديمي د.محمد الرميحي: إن حضورنا اليوم لهذه القمة الـ 11 بالإضافة إلى مشاركاتنا في نسخها السابقة من المحاضرات والجلسات والورش العملية هدفت بشكل رئيسي إلى توسيع آفاق المشاركين ورفع مستوى المعرفة والتأهيل لمواكبة التطورات الحديثة في العالم واطلاعنا على كل ما هو جديد في العالم سواء القطاعات التكنولوجية أو الاقتصادية أو المعرفية.وأضاف د.الرميحي انه خلال انعقاد الجلسات المصاحبة للقمة تم التعرف على الكثير من المعلومات الهائلة وغير المسبوقة المعنية بالتقدم التكنولوجي والتي قد تؤدي إلى تحول جذري في كيفية عمل المجتمعات والاقتصادات، وهو ما يسمى بالثورة الصناعية الخامسة «الذكاء الاصطناعي».وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورا كبيرا في حل العديد من المشكلات الإنسانية مستقبلا على مستوى الاقتصاد والمجالات الطبية والمواصلات والاتصالات، لذلك يجب مراعاة التحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وضمان أن يتم استخدامه بطريقة صحيحة.وأشار إلى التحديات والمساوئ التي تواجهها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن استخدامها على سبيل المثال كأداة لنشر الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، مما يؤدي إلى تشويش الرأي العام والحقائق، مشددا على ضرورة توعية الأفراد بأن يكونوا حذرين ويقوموا بتحقق المعلومات من مصادر موثوقة.وأكد أهمية التواجد في هذه المنصات الدولية التي تقدم الكثير من المعلومات وتجمع العديد من المتخصصين في مختلف المجالات، وهي فرصة كذلك للتواصل مع العالم والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في مختلف المجالات، مشيدا بجهود القائمين على هذا الحدث في دولة الإمارات الشقيقة.من جانبه، اعرب رئيس تحرير جريدة «القبس» وليد النصف عن إعجابه بالمواضيع المستقبلية التي تمت مناقشتها خلال الجلسات والندوات التي أقيمت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، مؤكدا أهميتها في تحديد مسار المستقبل وتطوير السياسات الحكومية التي تلبي احتياجات المجتمعات العالمية.وأشار النصف إلى أن المناقشات التي جرت خلال القمة كانت غاية في الأهمية، حيث تناولت قضايا حيوية تتعلق بالتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة، معربا عن تفاؤله إزاء الفرص التي تتيحها هذه المواضيع في بناء مستقبل أفضل.وذكر أن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة للتعلم والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مجال تطبيق أحدث التكنولوجيا، والتعرف كذلك على أفضل الممارسات والابتكارات في هذا المجال من مختلف دول العالم.ولفت إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات وتطبيقها في الكويت، وذلك من أجل تحقيق التطور والتقدم في مختلف المجالات وصولا إلى تحقيق التقدم والازدهار.من جهته، قال الكاتب والروائي الكويتي سعود السنعوسي ان من أهم ما يحسب لقمة الحكومات العالمية هو استقطابها لضيوف من عدة تخصصات سياسية واقتصادية وفكرية وإعلامية.وأضاف أن حضور هذا الحدث يأتي في إطار أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الثقافة والأدب في صياغة الوعي العام وتعزيز التفاهم بين الشعوب.وأكد السنعوسي أن مشاركة الكتاب والأدباء فرصة لتسليط الضوء على الأدوار الحضارية التي يمكن أن يقوموا بها في تعزيز الحوار الثقافي والتبادل الأدبي بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم والتطلع إلى مستقبل أفضل للبشرية إزاء التحديات التي يواجهها العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والتحديات الاقتصادية والمتغيرات البيئية على سبيل المثال.وأفاد بأن القائمين على هذه الفعالية العالمية عمدوا إلى انخراط المشتغلين في الأدب بسبب إيمانهم بأن الثقافة والأدب مثلما يعنيان بحياة الإنسان وطموحه يمكنهما أن يؤثرا في النظر إلى المستقبل بل وصناعته ولعل من أبرز ما تناقشه القمة هو أثر الذكاء الاصطناعي على المستقبل وذلك بمحاولة استثمار إيجابياته وتلافي سلبياته.وأشار إلى اهمية عقد مثل هذه الملتقيات الدولية التي تجمع مؤسسات وأفرادا من مشارب مختلفة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر في استعداد الدول والأفراد للمتغيرات المتسارعة ما يسهم في تقديم الحكومات لرؤاها المستقبلية مع وضع الخطط الاستباقية.يذكر أن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف ترأس وفد الكويت في هذه القمة ممثلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح.كما شارك في «القمة العالمية للحكومات 2024» من الكويت كل من المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم، ورئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، ومدير جهاز تكنولوجيا المعلومات بالتكليف عمار الحسيني، وعدد من كبار المسؤولين.