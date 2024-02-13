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خبراء وأكاديميون: التأليف العلمي باللغة العربية أثبت دوره في تقدم العلوم والحضارة الإنسانية

2/13/2024 11:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد خبراء وأكاديميون مشاركون في ندوة «اللغة العربية العلمية.. تاريخها والترجمة إليها وسبل النهوض بها» ضرورة تعريب دراسة الطب، لاسيما أن اللغة العربية أثبتت أنها صالحة لاستيعاب المصطلحات والصياغات العلمية، وأن التأليف العلمي بها أثبت دوره في تقدم العلوم والحضارة الإنسانية.
وأضاف المشاركون في الندوة التي نظمها المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية اليوم الإثنين وأدارها وزير التربية الأسبق الدكتور سعود الحربي أن اتجاه الأكاديميين والعلماء العرب لكتابة ونشر أبحاثهم باللغات الأجنبية يحرم قطاعات واسعة من المهتمين العرب بالعلوم من متابعة النتاج العلمي العربي والتفاعل معها بسبب عدم تمكنهم من اللغة الأجنبية.
وشددوا على ضرورة الاستفادة من المجامع اللغوية العربية وخبراتها التخصصية لتذليل معيقات اللغة في الترجمة.
ولفتوا إلى أهمية اللغة العربية باعتبارها من أقدم اللغات الحية التي عرفتها البشرية ونوهوا بواقع التجارب الأولى لتعريب الطب في العالم العربي.
من جهته، قال الأمين العام للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية د.مرزوق الغنيم إن المركز أصدر خلال مسيرته عشرات الكتب التي ترجمت أهم الكتب الطبية، إضافة إلى إصدار المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية الذي يعد من أهم المشروعات الريادية في مجالها، كذلك إصدار مجلة دورية تعنى بالعلوم الصحية.
وأكد الغنيم في تصريح لـ«كونا» أهمية الدور الذي يؤديه المركز في دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية في مجالات العلوم الصحية وإصدار الدوريات والمطبوعات لبنية المعلومات الطبية في الوطن العربي.
وأفاد بأن المركز يصدر معاجم متخصصة تعد وسيلة تعليمية تستخدم مع مشروع منهج الطب العربي الذي يتولاه كأساس لترجمة العلوم الصحية إلى «العربية» في الجامعات العربية.

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