Wednesday, 14 February 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمود الفيصل الحمود المالك أحد أبناء الكويت البررة لعام 2023

2/13/2024 11:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرمت مبرة البغلي للابن البار الشيخ حمود الفيصل الحمود المالك الصباح باعتباره أحد أبناء الكويت البررة لعام 2023 خلال فعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2023 مع كوكبة من أبناء الكويت البررة الذين عملوا في مختلف المجالات، وذلك في الحفل الختامي الذي نظمته المبرة للسنة السابعة عشرة على التوالي، وشكر إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة ابراهيم البغلي للابن البار الشيخ حمود برساله شكر وتقدير وعرفان جاء فيها:
الأخ الكريم الشيخ حمود الفيصل الحمود الفيصل المالك الصباح «ابن الكويت البار»، شكرا لحضورك الراقي في حفل تكريمكم والذي نعتبره ركنا اساسيا للنجاح، وأضاف التميز لعمل مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار. شكرا لعطائكم المستمر للكويت، وشكرا لدعمكم الرائع لعمل اللجنة العليا للجائزة ولمشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، وفقكم الله وحفظكم ورعاكم ومد في أعماركم في خير وصحة وعافية يا رب العالمين.

MENAFN13022024000130011022ID1107849128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث