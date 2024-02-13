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جمعية الكاريكاتير تشارك بمعرض الكاريكاتير القطري ـ الكويتي

2/13/2024 11:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشارك الفنانون محمد ثلاب وبدر المطيري وسارا النومس وزينب دشتي ممثلين عن الكويت وجمعية الكاريكاتير الكويتية في معرض الكاريكاتير القطري ـ الكويتي والمقام في نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي بدولة قطر الشقيقة.
وسيتم افتتاح معرض الكاريكاتير القطري ـ الكويتي بالتعاون مع جمعية الكاريكاتير الكويتية، مساء غد الأربعاء 14 الجاري الساعة 7:30 مساء بمقر النادي في سوق واقف في العاصمة الدوحة، ويتضمن المعرض لوحات كاريكاتيرية اجتماعية لمبدعي ومبدعات فن الكاريكاتير.
ويشارك في المعرض ممثلون عن الجانب القطري هم: عبدالعزيز صادق وسعد المهندي ود.عبدالله السبيعي وفاطمة النعيمي وخلود العلي وفاطمة النصف.
وصرح رئيس جمعيه الكاريكاتير الكويتية الفنان محمد ثلاب بأن الهدف من هذا المعرض هو التواصل مع الاشقاء الفنانين في قطر الشقيقة، وتبادل الخبرات والاستفادة من هذه المعارض، حيث ان الفنانين القطريين يتميزون بجرأة طرح القضايا وبخطوطهم الجميلة، وهي بادرة جدا رائعة من نادي الجسرة الثقافي، والشكر موصول للفنان القدير عبدالعزيز صادق صاحب المبادرة والفكرة في بناء جسور التواصل بي الفنانين.
كما تمنى ثلاب تكرار فكرة المعرض لتشمل فناني دول مجلس التعاون للاستفادة وتطوير فن الكاريكاتير.
ويضم المعرض العديد من اللوحات لفن الكاريكاتير الاجتماعي، وهو النسخة الرابعة لفن الكاريكاتير الذي يقيمه نادي الجسرة والمرة الأولى التي يجمع بها بين مبدعي الكويت وقطر، وشهدت المعارض السابقة مشاركة فنانين آخرين من سائر الدول الخليجية.
وإذ يحرص فنانة جمعية الكاريكاتير الكويتية على تشجيع الفن الكويتي في المحافل الدولية، فقد تمت المشاركة الفنية والثقافية بهذا المعرض وفي غيره من المعارض الدولية الأخرى.

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