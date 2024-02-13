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((الزراعة)) وجمعية المهرجانات تطلقان أنشطة خاصة بالاحتفالات الوطنية تحت شعار ((عيدي يا كويت يا أحلى بلد))

2/13/2024 11:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والجمعية الكويتية للمهرجانات مجموعة أنشطة خاصة باحتفالات الكويت بأعيادها الوطنية وتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم تقام في عيدي الوطني والتحرير 25 و26 الجاري في حديقة الصداقة والسلام بالعديلية تحت شعار «عيدي يا كويت يا أحلى بلد».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي أقامته هيئة الزراعة بحضور مديرها العام ناصر تقي ورئيس مجلس إدارة جمعية المهرجانات د. طارق العبيد والمنسق العام للمهرجانات في الجمعية الإعلامي ناصر المهلهل.
ولفت تقي إلى حرص الهيئة على إطلاق مبادرة إقامة احتفالات الأعياد الوطنية في الحدائق العامة ومنها حديقة الصداقة السلام بالتعاون مع جمعية المهرجانات وبمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، حيث يهدف الطرفان إلى إحياء المشاركات المجتمعية والوطنية وتعزيز الثقافة الإيجابية وغرس أهمية مفهوم الولاء وحب الوطن في نفوس الجميع.
وأشار إلى أن ذلك يعنى أيضا بتعزيز المبادرات الخضراء المستدامة في المجتمع وتقديم نموذج متميز في ترسيخ مبادئ الاستدامة، لاسيما إن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على بيئة الوطن.
وأوضح أن إطلاق الاحتفالات الوطنية في الحدائق العامة هدفه التعبير عن فرحة المواطنين والمقيمين وإقامة الفعاليات في مكان آمن بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية ذات الصلة كذلك تقديم أنشطة متنوعة ومفيدة تعكس صورة حضارية وجميلة عن احتفالاتنا الوطنية وممارستها في داخل الحدائق العامة.
وذكر «أننا نطمح إلى مشاركة ناجحة من الجهات الحكومية والأهلية في هذا الاحتفال الذي يرمز إلى حب الكويت الوطن وأميرها ويعبر عن الفرحة بأعيادها الوطنية».
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تقيد الجميع بالتعليمات وأنظمة السلامة والمحافظ على نظافة البلد انطلاقا من ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير ومجلس الوزراء على أرض الواقع من خلال هذه الاحتفالية.
من جانبه، ثمن العبيد الشراكة والتعاون الناجح بين الجمعية وهيئة الزراعة مشيرا إلى الدور الوطني لجمعية المهرجانات بإطلاق المزيد من المبادرات والاحتفالات الوطنية التي تغرس قيم الحب والولاء والشراكة المجتمعية «وانطلاقا من دورنا كجمعية متخصصة في اقامة الفعاليات في تفعيل دور التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والمواطنين بالمشاركات الوطنية والاجتماعية».
وأوضح العبيد أن الجمعية ستطلق خلال الفترة المقبلة الكثير من الفعاليات والمبادرات المتنوعة بالتعاون مع هيئة الزراعة كذلك مع باقي وزارات ومؤسسات الدولة بهدف تنمية قدرات شبابنا الكويتي من خلال العديد من الأنشطة والمسابقات مع تفعيل دور الحدائق العامة مثل سابق عهدها حتى تكون احتفالاتنا الوطنية مرآة حضارية صادقة وجميلة أمام الجميع.
من جهته، قال المهلهل إن الحفل الوطني الترفيهي الذي سيقام في حديقة الصداقة والسلام سيتضمن العديد من الفعاليات والانشطة الوطنية ومن بينها الفقرات الشعبية وأجنحة متنوعة لفريق «إكسبو» والجمعية الكويتية للتراث والفنانين التشكيليين.
ولفت المهلهل أيضا إلى مشاركة الفرق الشعبية والطائرات الورقية والمسابقات وتقديم الجوائز للمشاركين والحضور فضلا عن إطلاق مسابقة للرسم للأطفال وترمز لحب الوطن والتعبير عن ميولهم والتعرف على إبداعاتهم كما سيتم الاحتفاء بأجمل لوحة فائزة باعتمادها في رزنامة العام المقبل 2025.
وثمن مبادرة هيئة الزراعة بالتعاون مع الجمعية بتفعيل دور الحدائق العامة في احتضان الاحتفالات الوطنية والتي ستكون ملتقى مجتمعيا رائعا للمواطنين والمقيمين كذلك لباقي زوار الكويت من الخارج للتعبير عن الفرحة والابتهاج.
وأشار إلى المزيد من الفعاليات والأنشطة التي ستقام خلال الفترة المقبلة في شهر رمضان المبارك وحفلات القرقيعان والأعياد والمناسبات الوطنية المختلفة.

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