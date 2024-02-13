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العتيبي يشيد بإنجازات فريق كرة القدم بوزارة الأوقاف

2/13/2024 11:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اسامة ابو السعود
أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الوكيل المساعد لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف م.بدر العتيبي بفريق الوزارة لكرة القدم الذي يحقق نتائج مميزة في مختلف المسابقات والبطولات التي يشارك فيها.
جاء ذلك خلال استقبال العتيبي لرئيس اللجنة الرياضية الاجتماعية في الوزارة محمد ناصر المطيري ونائبه سامي العازمي وأعضاء فريق كرة القدم بالوزارة الذي حقق المركز الثاني في دوري الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكد العتيبي دعم الوزارة لفريق كرة القدم والسعي لتوفير جميع متطلباته واحتياجاته من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات لاسيما أنه مقبل على بطولة كأس الوزارات والهيئات الحكومية، ونأمل منه مواصلة عروضه الجيدة واستمراره في اعتلاء منصات التتويج.
وقدم العتيبي شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الرياضية والاجتماعية وفريق كرة القدم على ما يحققونه من نتائج مميزة منذ سنوات طويلة.

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