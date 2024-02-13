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افتتاح المخيم الربيعي الـ 21 لنزلاء قطاع الرعاية تحت شعار ((نعمة وطن))

2/13/2024 11:33:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، أقامت إدارة التوعية والإرشاد في وزارة الشؤون الاجتماعية حفل افتتاح المخيم الربيعي السنوي الـ 21 لأبناء ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية ضمن الخطة التشغيلية في قاعة باسل بن علي بوناقة، رحمه الله ،وبحضور المستشار صالح العجيل ومدراء ومراقبي قطاع الرعاية الاجتماعية.
ورحب مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان بالنيابة عن وكيل وزارة الشؤون بالحضور والضيوف، وأثنى على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهم الأبناء والنزلاء وتعزز مبدأ المواطنة والمسئولية تجاه الوطن وذلك من منظورها الشرعي، وتم إقامة هذا المخيم الربيعي تحت شعار «نعمة وطن»، حيث تخلل الحفل على فقرة تراثية (براحه بوسالم) وتكريم الجهات المشاركة ومعرض الإنجازات، مشيرا نحن في قطاع الرعاية الاجتماعية نلتمس هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا من رعاية أبنائنا لنزلائنا في الدور الايوائية (المسنين والأحداث والحضانة والمعاقين)، واعتبر أن الرعاية لا تقتصر على توفير الخدمات الصحية والنفسية فقط بل نسعى كإدارة إلى تأصيل العلم الشرعي والأخلاق والقيم والعقيدة الإسلامية الصحيحة على منهج وسطي معتدل.
كما شكر القطان الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية على دعمها المستمر لأنشطة الإدارة وبالأخص جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الفردوس على دعمها الكامل لهذ المخيم الربيعي الـ 21 وذلك ضمن مشروعها «كويتنا تستاهل»، وهذا يأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الوزارة ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام.

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