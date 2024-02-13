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((السكنية)) تطلق خدمة تغيير بيانات المواطنين البنكية عبر تطبيق ((سهل)) الحكومي

2/13/2024 11:33:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خدمة تغيير البيانات البنكية للمواطنين إلكترونيا عبر تطبيق «سهل» الحكومي دون الحاجة لمراجعتها.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الخدمة الجديدة تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر تطبيق سهل الحكومي تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفيرا للجهد والوقت.
ولفتت إلى تواجد فريق خاص بخدماتها عبر تطبيق «سهل» في بهو «السكنية» للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم لكيفية استخدام الخدمات وحل المشاكل التي تواجههم.

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