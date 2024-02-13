((السكنية)) تطلق خدمة تغيير بيانات المواطنين البنكية عبر تطبيق ((سهل)) الحكومي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خدمة تغيير البيانات البنكية للمواطنين إلكترونيا عبر تطبيق «سهل» الحكومي دون الحاجة لمراجعتها.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الخدمة الجديدة تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر تطبيق سهل الحكومي تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفيرا للجهد والوقت.
ولفتت إلى تواجد فريق خاص بخدماتها عبر تطبيق «سهل» في بهو «السكنية» للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم لكيفية استخدام الخدمات وحل المشاكل التي تواجههم.
MENAFN13022024000130011022ID1107849119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.