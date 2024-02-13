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((كونا)) تشارك في اجتماع فريق اتحاد وكالات الأنباء العربية التطويري في دبي

2/13/2024 11:33:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) اجتماعا لفريقه التطويري برئاسة المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام) رئيس الاتحاد محمد الريسي ومشاركة نائب رئيس الاتحاد المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم والمدير العام لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) عبدالله بوحجي وبحضور الامين العام للاتحاد د.فريد ايار.
وقال الريسي في تصريح لـ «كونا» إن الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وكالات الأنباء الأعضاء وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير القدرات الفنية إضافة إلى مناقشة آلية تطوير عمل الاتحاد وتبادل وجهات النظر سعيا لتعزيز العمل المشترك وتقديم أفضل الممارسات بين الوكالات العربية والإقليمية.
وأضاف أن الاجتماع يعد الأول لاتحاد (فانا) بعد عقد الجمعية العمومية في نوفمبر 2023 خلال فعاليات منتدى ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي استضافته أبوظبي ويعتبر بمنزلة «اجتماع عصف ذهني» حول كيفية تطوير إمكانيات الاتحاد وتعزيزه وتقويته من خلال الوكالات الأعضاء.
وأوضح أن الاتحاد يسعى إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها وكالات الأنباء العربية لجمهورها في ظل التطورات السريعة التي يشهدها مجالا الإعلام والتكنولوجيا إضافة إلى تحديد استراتيجيات جديدة تساعد تلك الوكالات على مواكبة التطورات والتحديات.
وأكد الريسي التزام اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) ببذل جهود مشتركة مع أعضائه والعمل كفريق واحد وبتنسيق مستمر بغية تحقيق أهدافنا وتعزيز مكانتنا وتحقيق مكانة بارزة على الساحة الإعلامية العالمية.
ويضم (فانا) وكالات الأنباء الوطنية لـ 18 بلدا عربيا ويهدف إلى توثيق الصلات المهنية بين الوكالات الأعضاء وتأمين أوسع المجالات لتوزيع الأخبار داخل البلاد العربية وإيصال الأخبار العربية إلى الخارج إضافة إلى رفع مستوى أعضائه بتقديم المشورة وتشجيع تبادل وعقد الاجتماعات الدورية لتلك الوكالات.

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