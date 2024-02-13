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((الحمراء للتسوق)) يستضيف معرض السدو المعاصر

2/13/2024 11:33:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بصفته وجهة للترفيه والتسوق في الكويت ومركزا مجتمعيا معاصرا، يستضيف مركز الحمراء للتسوق فعاليات معرض السدو المعاصر، والتي انطلقت في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء 6 فبراير في ديوانية الحمراء الدور الأرضي، والذي تنظمه جمعية السدو الكويتية احتفاء بالأعياد الوطنية للكويت. ودشنت المعرض رئيسة مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي دعيج جابر العلي، وذلك بحضور ممثل وكيل وزارة الإعلام الجديد رئيس فريق الاحتفالات بالأعياد الوطنية في الكويت وممثلين عن شركة الحمراء العقارية.
وركز المعرض في نسخته هذا العام على التناسق بين حفظ التقاليد والابتكار في مجال فنون النسيج، إذ شهد تقديم عرض بانورامي لفنون السدو في الكويت بلمسة عصرية وفريدة. وقد ساهم أكثر من 20 فنانا بتصميمات إبداعية بأشكال مختلفة من النسيج. ويستمر المعرض طوال شهري فبراير ورمضان المبارك.

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