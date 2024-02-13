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ساري: إنجاز 60% من مشاريع ((الشؤون)) التنموية

2/13/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري عن أن ميزانية المشاريع التنموية مختلفة عن ميزانية الوزارة، مبينا وجود ميزانية مستقلة لكل مشروع ومعتمدة من الأمانة العامة للتخطيط، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بمشاريع الوزارة التنموية تجاوزت 60% وبناء على الإنجاز يتم الصرف. وقال ساري في تصريح للصحافيين على هامش الحفل الختامي لفعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2023 الذي أقيم أمس الأول برعاية وزير الشؤون الشيخ فراس السعود في فندق كراون بلازا، انه تم مؤخرا صدور قرارا من وزير الشؤون بشأن تشكيل فرق للتفتيش على كل الجمعيات التعاونية على مدار العام دون استثناء. وأضاف: كان معتمدا في السابق أن تقوم الفرق بالتفتيش من خلال تكليف من مدير الإدارة على جمعية معينة وبموجب القرار الجديد اصبح التفتيش على كل الجمعيات طوال العام، لافتا إلى أن «الشؤون» ملتزمة بقرار إيقاف التعيينات، وعندما يتم فتح الباب سيتم تسكين الوظائف الإشرافية، ونحرص على الالتزام بجميع قرارات الجهات الرقابية وبنهاية 2024 ستكون الوزارة في مصاف الوزارات قليلة المخالفات والملاحظات، حيث تلقت كتاب شكر من ديوان الخدمة المدنية وأصبحت «صفر ملاحظات» من الديوان.
بدوره، قال نائب رئيس مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، رائد البغلي في كلمة نيابة عن والده إبراهيم البغلي: تشرفنا برعايتنا لجائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، تعزيزا لفضيلة بر الوالدين وبر كبار السن، وبر الوطن بين أفراد المجتمع، والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي.

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