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((زين)) و((صباح الأحمد للموهبة)) يدعمان مبادرة كلية علوم الحاسوب للاستثمار بإمكانات الشباب الرقمية

2/13/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستمر البرامج التدريبية الخاصة بالمسابقة الوطنية للروبوتات لتهيئة الطلبة والطالبات المشاركين وإعدادهم للمسابقة التي ستنطلق خلال 2 و3 مارس القادم بتنظيم قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم في جامعة الكويت بالشراكة الاستراتيجية مع «زين» ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وتأتي هذه المسابقة لترجمة الرؤية المشتركة للجهات الثلاث للاستثمار بالقدرات والإمكانات الرقمية لدى الشباب الكويتي، والتي تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية محفزة للإبداع وفق معايير عالمية لتحتضن طاقات الطلبة والطالبات، وتنمي شغفهم بالتكنولوجيا، مما يسهم في رسم مسارهم الوظيفي مستقبلا وتهيئتهم للدخول في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات STEM التي أصبحت من أولويات ومتطلبات أسواق العمل الحديثة. واستضافت كلية الكويت التقنية اليوم التدريبي الأول الذي تم خلاله إتاحة الفرصة للطلبة والطالبات من مختلف المدارس المشاركة لخوض تجربة مماثلة للمسابقة الفعلية، بداية من التخطيط ووضع الاستراتيجيات، وتركيب الروبوتات وبرمجتها، واستخدام الأدوات المتاحة، والاعتماد على العمل الجماعي والتفكير النقدي، وصولا إلى السباق النهائي وتجهيز أفضل تصميم للفوز، كما استضافت المسابقة التجريبية التي تم خلالها إتاحة الفرصة للطلبة والطالبات من مختلف المدارس المشاركة لخوض تجربة مماثلة للمسابقة الفعلية، على أن تستمر الورش التدريبية في الأسابيع المقبلة لتنمية مهارات المتسابقين في التخطيط ووضع الاستراتيجيات، وتركيب الروبوتات وبرمجتها، واستخدام الأدوات المتاحة، والاعتماد على العمل الجماعي والتفكير النقدي، وصولا إلى السباق النهائي وتجهيز أفضل تصميم للفوز.
وتضم مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات ثلاث مستويات تم تصميم كل منها لفئة عمرية مختلفة، الأولى للمرحلة المتوسطة تركز على المفاهيم الأساسية للروبوتات والبرمجة، وتشجع العقول الشابة على الاستكشاف والابتكار، والثانية للمرحلة الثانوية تقدم منصة لتحديات أكثر تعقيدا تدفع حدود الإبداع والمهارة التقنية والعمل الجماعي، والأخيرة للمرحلة الجامعية، وهي ميدان للروبوتات المتقدمة تلتقي فيها المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، ويأتي كل مستوى بمجموعة خاصة من القواعد والتحديات لضمان تجربة مميزة وإثرائية لجميع المشاركين.
وتمثل هذه المسابقة خطوة مهمة نحو تنمية الجيل القادم من التقنيين وقادة التكنولوجيا، مما يساهم بشكل كبير في القوة التكنولوجية والإبداعية للمجتمع، كما أن الفرق الفائزة في المسابقة ستمثل الكويت في المسابقة الكبرى التي ستقام على مستوى العالم بالولايات المتحدة في نهاية شهر أبريل «VEX World Robotics Competition».
وسيتم تنظيم المسابقة في 2 و3 مارس المقبل بمركز المؤتمرات بجامعة الكويت في الشدادية، بتنظيم قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم في جامعة الكويت بالشراكة الاستراتيجية مع «زين» ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهي تأتي بالتعاون مع التوجيه الفني العام للحاسوب بوزارة التربية، وكلية الكويت التقنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، وهي نتاج للتعاون المباشر والفاعل بين مؤسسات القطاعين لتأهيل الجيل القادم من المبتكرين في الكويت.
وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية تحت مظلة مبادرة «وطن الابتكار»، التي تشمل جميع مبادرات وجهود «زين» لدعم الإبداع وتعزيز المهارات التقنية وتمكين ريادة الأعمال في المجتمع، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات STEM، وتستهدف الشباب من الطلبة والمبادرين.
وتضاف هذه الشراكة إلى سلسلة البرامج والمبادرات التي قدمتها كل من «زين» ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تحت مظلة شراكتها الاستراتيجية التي بدأت العام الماضي، وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المستدامة ضمن رؤيتهما المشتركة، والتي تتضمن العديد من الركائز مثل دعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب، وغيرها.

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