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((التقدم العلمي)) تنظم ورشة حول الزراعة المستدامة

2/13/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل حول الزراعة المستدامة في الكويت بالتعاون مع المركز الإسباني لتطوير التكنولوجيا الصناعية CDTI بهدف التعرف على الطرق الحديثة في مجال الزراعة المستدامة لتحسين المنتجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
واستعرضت الورشة التي عقدت في مبنى المؤسسة أفضل الممارسات المستخدمة عالميا لتعزيز جودة الزراعة المحلية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح المحلية والعالمية وبحث فرص التعاون مع المركز الإسباني بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الربحية الاقتصادية من أجل المساعدة على ازدهار القطاع الزراعي في الكويت. حضر الورشة السفير الإسباني لدى الكويت ميغيل أغيلار وعدد من المسؤولين في المؤسسة، فيما ألقت المدير العام للمركز الإسباني لتطوير التكنولوجيا الصناعية بيلار كاراتو كلمة أشارت فيها إلى تطلعاتها إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين ومواكبة التطورات العالمية في المجالات الزراعية. وشارك في الورشة عدد من الباحثين والأكاديميين والمزارعين والمهتمين من معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة والاتحاد الكويتي للمزارعين وعدد من شركات القطاع الخاص، وتناولت موضوعات قدمتها عدة جهات محلية وعالمية تتعلق بالزراعة العمودية والزراعة من دون تربة والزراعة الذكية وسبل تطوير المنتجات الزراعية العضوية والأسمدة إضافة إلى الطرق الحديثة في إدارة المزارع. وشارك في تقديم موضوعات الورشة خبراء في المجالات الزراعية من الشركات الإسبانية وباحثون من معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وعدد من رواد الشركات المحلية.

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