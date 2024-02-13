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الجابر: حرص مشترك على تنمية التعاون الكويتي - البريطاني

2/13/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد عن اعتزاز الكويت بالروابط التاريخية التي تجمعها بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، مؤكدا حرص قيادتي البلدين على تنمية وتوطيد التعاون والتنسيق بما يعكس مستوى العلاقات بين البلدين. وقال الشيخ جراح الجابر، في تصريح على هامش الاجتماع الوزاري للدورة العشرين لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية عقد في وزارة الخارجية أمس برئاسته عن الجانب الكويتي وعن الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة والكومنولث في وزارة خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة اللورد طارق أحمد، إن اتفاق الجانبين على اعتبار عام 2024 عام الشراكة الكويتية - البريطانية بمناسبة مرور 125 عاما منذ توقيع الاتفاقية الانجلو كويتية في عام 1899 يضفي طابعا خاصا على اللقاءات التي تجمع بين الجانبين لاسيما أعمال مجموعة التوجيه المشتركة التي لها دور بناء ومهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى واقع يحقق مصلحة البلدين الصديقين. وأوضح أن الجانبين ناقشا خلال الأيام الماضية عبر مجموعات العمل عدة مواضيع مهمة للبلدين شملت مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والأمني والصحي والثقافي والعلمي والقضائي والامن السيبراني والتعاون الانمائي، مشيدا بالتقدم المنجز بين الجانبين في هذه المجالات.
وأعرب عن تطلعه للجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية المزمع عقدها خلال العام الحالي والتي ستسهم في تعزيز أواصر العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وعبر عن ترحيب الكويت بإطلاق الجانب البريطاني لنظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) خلال شهر فبراير الجاري والذي سيسهل وصول المواطنين الكويتيين الى المملكة المتحدة أكثر من أي وقت مضى.
وكان الشيخ جراح الجابر التقى اللورد طارق أحمد بمناسبة زيارته للبلاد.
وناقش الجانبان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كل المجالات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات كافة في كلتا الدولتين، كما تمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقام اللورد طارق أحمد بالتوقيع على سجل كبار الزوار بحضور نائب وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.
كما أقام الشيخ جراح الجابر مأدبة غداء على شرف اللورد طارق أحمد والوفد المرافق له بهذه المناسبة.

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