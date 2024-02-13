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سفيرة فرنسا: ثلث الكويتيين يفهمون أساسيات اللغة الفرنسية والكثيرون يتحدثون بها بطلاقة

2/13/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
وسط حضور حاشد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في المنظمة الفرانكوفونية والمواطنين والمقيمين المتحدثين باللغة الفرنسية، أقامت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر الديوانية الفرانكوفونية الخامسة في محل إقامتها.
وأعربت السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر عن سعادتها بافتتاح الديوانية الفرانكوفونية الخامسة في الكويت بعد إقامتها في عدد من السفارات والدواوين الكويتية خلال العام الماضي، موضحة أن الفكرة جاءت لإيجاد مكان يجمع المتحدثين باللغة الفرنسية ليتحدثوا بكل حرية مع بعضهم البعض، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الكويتيين يحبون اللغة الفرنسية واختيار الديوانية كمكان للقاء الدوري بين المتحدثين بالفرنسية يأتي للمكانة العريقة والفريدة التي تتمتع بها الديوانية في التراث الكويتي.
وكشفت لو فليشر عن أن اللغة الفرنسية تعتبر الثانية في الكويت بعد الإنجليزية، مضيفة: اعتقد أن نحو ثلث الشعب الكويتي يفهم أساسيات اللغة الفرنسية والكثيرون يتحدثون بها بطلاقة، معربة عن سعادتها لتنامي عدد الناطقين باللغة الفرنسية في الكويت وزيادة الإقبال على الثقافة الفرنسية.
من جهته، ذكر مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في الكويت بنوا كاتالا أن أسباب إطلاقهم الديوانية الفرنسية هو وجود نحو 500 ألف شخص ناطق بالفرنسية في الكويت منهم 200 ألف كويتي وهم بحاجة إلى مكان يجتمعون به من وقت إلى آخر لتبادل الأحاديث بالفرنسية للحفاظ على حوار الحضارات.
وأضاف كاتالا: لدينا نحو 40 سفارة فرانكوفونية في الكويت و1400 مدرس فرنسي، كاشفا أن الديوانية المقبلة ستكون في السفارة اللبنانية، مبينا أن أفضل مكان لتعلم الفرنسية هو المعهد الفرنسي الذي يقدم كورسات لجميع المستويات طوال العام على أيدي معلمين متخصصين باللغة، كما أن شهاداته معتمدة للتعليم في فرنسا.

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