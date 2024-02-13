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((التراث الهندي)) يفتتح متجراً جديداً في جنوب الكويت

2/13/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يهدف الافتتاح الكبير لمتجر «التراث الهندي» في قلب جنوب الكويت في الخيران مول، إلى إعادة تعريف تجربة التسوق للأفراد الذين يبحثون عن الأناقة والجودة والحرفية التي لا مثيل لها، حيث تم افتتاح متجر الخيران يوم 12 فبراير من قبل السفير الهندي د.أدارش سوايكا بحضور المديرين التنفيذيين لشركة التراث الهندي، بالإضافة إلى حشد كبير من المتسوقين والمهنئين.
وبعد أن احتضنت فلسفة الحفاظ على التراث الهندي ومزجها مع التقاليد الغنية للثقافة الكويتية، بدأ «التراث الهندي» رحلته كدار منسوجات هندية حصرية في عام 2000، وعلى مر السنين، أصبح واحدا من أكبر المتاجر وأكثرها شهرة في الكويت، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الحصرية والتراثية من الهند، من الحرير الفاخر إلى الكشمير الفاخر، حيث تعكس كل قطعة في متجرهم الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والالتزام بالتميز والجودة الاستثنائية.
وتضمن العلامة التجارية جميع منتجاتها مصنوعة من أجود المواد، مما يوفر للعملاء منتجا فاخرا وعالي الجودة، ومن المقرر أن تفتتح العلامة التجارية متجرا آخر في مجمع الأفنيوز بحلول نهاية هذا الشهر ولديها خطط لتقديم المزيد من المنتجات العصرية في المستقبل.
ويعد متجر الخيران الجديد بتجربة تسوق لا مثيل لها مع مجموعة مختارة بعناية من العناصر لضمان وصول العملاء إلى أحدث الاتجاهات والكلاسيكيات الخالدة، وكل ذلك تحت سقف واحد وبأسعار تنافسية.
و«التراث الهندي» موجود الآن في الكويت والبحرين مع 4 متاجر قيد التشغيل، واحد في سوق الصفاة، مدينة الكويت، وآخر في ماجيك مول في أبوحليفة، وثالث في السما مول في العقيلة، ورابع في البحرين.

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