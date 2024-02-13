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وزير الخارجية: موقف الكويت مبدئي وثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق

2/13/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الثلاثاء مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة والكومنولث في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة اللورد طارق أحمد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت والتي تأتي في إطار احتفال البلدين الصديقين بالذكرى الـ125 على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما تمت مناقشة الفرص الواعدة واستكشاف ميادين التعاون الجديدة بين البلدين الصديقين في هذا الإطار. كما تم بحث مجمل الاستحقاقات المقبلة بين البلدين الصديقين والإعراب عن التطلع المشترك نحو الانطلاق بمستويات التعاون الاستراتيجي إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية بما يعود بالمنفعة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وفي سياق التطورات الإقليمية والدولية، تم بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك لاسيما التطورات الخطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان على قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة، داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف الاقتتال الدائر في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل. كذلك، التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الثلاثاء في ديوان عام الوزارة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية بمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دانيال بنيام وذلك بمناسبة زيارته الكويت.
وتم خلال اللقاء، استعراض الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة واستذكار أبرز المحطات التاريخية التي جمعت الشعبين والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا وما تم تحقيقه من إنجازات عديدة بين البلدين في كل المجالات الحيوية والهامة وبحث ما يمكن تحقيقه في إطار تطوير تلك العلاقات على مدى الأعوام المقبلة. كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة ومناقشة أطر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين تجاه كل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا الحيوية والهامة التي تواجهها المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك تجاهها.
بدوره، جدد المسؤول الأميركي التزام الولايات المتحدة الأميركية بصون أمن وسلامة دولة الكويت وشعبها، الأمر الذي يعد محورا راسخا في العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

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