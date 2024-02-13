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مؤسِّسة ((بيجونفيليا للقراءة)): نتطلع لاستضافة كتّاب من المغرب العربي واليابان والعالم

2/13/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على هامش الأمسية، تحدثت مؤسِّسة نادي «بيجونفيليا الأدبي للقراءة» الشيخة أفراح الصباح، في تصريح للصحافيين، لافتة إلى أن رواية «أوراق شمعون المصري» هي رواية ملحمية رائعة، أثرت الجميع، واستفاد منها الكثير، وأجابت عن الكثير من الأسئلة، معربة عن سعادتها بالمشاركة في مناقشة الروايات من جميع الدول العربية في هذه الملتقيات الثقافية، مضيفة «الآن نحن في شهر فبراير، شهر الاحتفالات، نسعد باستضافة جميع زوارنا وأشقائنا العرب».
وحول كون الكويت عاصمة للثقافة للعام القادم، وعما هي التطلعات بهذا الشأن، قالت «تطلعاتنا كثيرة، المشاركة بين الأشقاء العرب، وأيضا الندوات الثقافية التعرف على الآخر، وقبول الآخر بجميع تناقضاته واختلافه»، معتبرة أن هذه الملتقيات الثقافية فرصة ذهبية ليتم التعرف على الكتاب والمثقفين، وهدم الفجوة ما بين الكتاب والمثقفين القدامى والكتاب الجدد حتى يتم الالتقاء بين الطرفين، وإضفاء نوع من المواطنة بينهما.
وحول أنشطة النادي، قالت إنه يتطلع إلى استضافة مثقفين من المغرب العربي، مشددة على ان الثقافة لا تقف عند هذا الحد، بالتالي ستتم استضافة الكثير من الكتاب الغربيين، واليابانيين، ومن جميع دول العالم، ما يضيف للكويت وشعبها من الناحية الثقافية». وعن الهدف الرئيسي لنادي «بيجونفيليا الأدبي للقراءة»، قالت انه «تأسس منذ 8 سنوات، وما زال يلتقي كل شهر لمناقشة كتاب»، مضيفة «النادي أثرانا بالكتاب الذين تمت استضافتهم من الكويت ومصر، ويضيف لمخزوننا الثقافي الكثير من الأفكار التي تتبلور إلى ارتقاء بالذائقة، والارتقاء بالإنسانية، فمن يقرأ وتتضح عنده الرؤية، ويتسع عنده الوعي يرتقي بذائقته بالتالي بإنسانيته، ونحن أحوج ما يكون اليوم إلى الإنسانية».
وقدمت الشكر لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على استضافة هذه الأمسية الثقافية، مثمنة جهوده في العمل الثقافي وفي اقامة الأنشطة والفعاليات التي تسهم في اثراء الثقافة في البلاد.
جدير بالذكر أن عضوات النادي الذي أسسته الشيخة أفراح الصباح هن: فتوح الدلالي، منى الفرج، سهيلة الفرج، هيفاء الصقر، رنا الحمد، وخيرية حسين.

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