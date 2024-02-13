Wednesday, 14 February 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أديب البارود.. بقلم: خالد الشمري

2/13/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقد شهد القرن العشرون الكثير من القصص عن الملاحم والمعارك والحروب في أنحاء مختلفة ومتوزعة على العالم من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، فتكاد لا تجد أي قطعة ارض على هذا الكوكب لم تشهد معركة أو قتالا سواء كانت على اليابسة أو فوق سطح البحر.
من خلال تلك الأحداث سجل لنا التاريخ الكثير من الشخصيات العسكرية والسياسية والبرلمانية وحتى الفنية والأدبية والذين كان لهم دور بارز واستراتيجي سواء في الهزيمة أو الانتصار. فقد دون التاريخ تفاصيل تلك الاحداث وعقد لها الكثير من حلقات النقاش، نجم ذلك القرن كان شخصية جدلية خاض كل حروب الفشل وتفوق عليها وتصدر كل المشاهد منذ ان كان مراسلا حربيا برتبة ضابط إلى أن اصبح رئيسا للوزراء!
السير وينستون تشرشل هذه الشخصية التي أصبحت مثيرة للجدل من خلال مشــــواره المتنوع والمختلف، الذي جــــمع في حياته كل التناقضات من فشل إلى نجاح ومــن هزيمة إلى انتصار، فقد كــــان أديبا وفنانا، وكان أيضا ضابطا ومقاتلا، كان برلمانيا مفوها صاحب خطب صدعت في أروقة مجلس العموم إلى وزير في أكثر من وزارة، لقد اختلف في تركيبة هذه الشخصية الكثير من المفكرين والكتاب والمثقفين والسياسيين.
سلك تشرشل منذ طفولته طريقا طويلا غير سهل رغم انه ينحدر من عائلة ارستوقراطية، حيث عاش طفولته برغد من العيش. ولد في قصر بلينهايم مقر جده دوق مالبورو السابع وكان والده لورد محافظا وسياسيا بارزا. مع كل هذا والحياة التي عاشها تشرشل إلا انه تعثر كثيرا في مشوار حياته، فقد تقدم للالتحاق بكلية ساندهيرست العسكرية وفشل ثلاث مرات إلى أن نجح في المرة الرابعة ليصبح ضابطا بعدها في سلاح الفرسان. ومضى في حياته ليصبح وزيرا للبحرية، ولكن كانت المرحلة من أصعب المراحل التي عاشها، حيث تعرض للكثير من الإخفاقات العسكرية والهزائم ولحقت بقواته البحرية خسائر فادحة بالجنود والضباط وغرقت عدة غواصات، مما أجبره بعد ذلك على الاستقالة. ولكن تشرشل لم ييأس بل كان يردد دائما مقولته المشهورة «النجاح هو ان تمر دائما بفشل وراء فشل دون ان تفقد حماسك». أصبح بعد ذلك وزير الخزانة متخذا أصعب قرار وهو إعادة العمل بمعيار الذهب مقابل الجنيه، حيث أدى هذا القرار إلى كارثه اقتصادية وانهيار الطلب في أسواق التصدير وعانت من خلاله كثيرا الصناعة.
رغم تكبد تشرشل في حياته الكثير من الإخفاقات إلا انه كان أديبا وفنانا وكاتبا متميزا، مما مكنه من الحصول على جائزة نوبل للأدب عندما كان رئيسا للوزراء. عاش تشرشل قرابة التسعين عاما قضاها في فترات مختلفة وتغييرات أثرت في حياته إلى أن توفي في عام 1965 اثر سكتة دماغية. لقد ترك تشرشل بعد وفاته إرثا كبيرا من العمل السياسي والبرلماني والأدبي والفني ولايزال المفكرون والمثقفون يعتقدون انه الشخصية الأكثر جدلا في القرن العشرين من خلال دراسة حياة ذلك الرجل الذي جعل من الفشل خطوة أولى للنجاح.

MENAFN13022024000130011022ID1107849106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث