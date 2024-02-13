Wednesday, 14 February 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير المصري: الثقافة عابرة للحدود.. تبدأ وطنية وتعبر إلى العالمية

2/13/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن سعادته بالمشاركة في مناقشة إحدى الروايات المهمة، لافتا إلى أنها تتميز ببناء درامي، وتناقش حدثا تاريخيا مهما.
وذكر أن هذه الأمسية تتواكب مع افتتاح مهرجان القرين الثقافي فـي دورتــه الـ 29 والذي يشارك فيه عدد من الكتاب المصريين في الندوات والفعاليات المتنوعة الثقافية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وقال إن الثقافة عابرة للحدود وتبدأ وطنية وتعبر إلى العالمية وتسهم في تبادل الثقافات والمعارف، متحدثا عن إقامة أسبوع ثقافي مصري بالاتفاق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

MENAFN13022024000130011022ID1107849105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث