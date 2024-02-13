السفير المصري: الثقافة عابرة للحدود.. تبدأ وطنية وتعبر إلى العالمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن سعادته بالمشاركة في مناقشة إحدى الروايات المهمة، لافتا إلى أنها تتميز ببناء درامي، وتناقش حدثا تاريخيا مهما.
وذكر أن هذه الأمسية تتواكب مع افتتاح مهرجان القرين الثقافي فـي دورتــه الـ 29 والذي يشارك فيه عدد من الكتاب المصريين في الندوات والفعاليات المتنوعة الثقافية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وقال إن الثقافة عابرة للحدود وتبدأ وطنية وتعبر إلى العالمية وتسهم في تبادل الثقافات والمعارف، متحدثا عن إقامة أسبوع ثقافي مصري بالاتفاق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
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