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مدربه پولندية جديدة في ((المسيلة للفروسية))

2/13/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت أروقة نادي المسيلة للفروسية إقبالا متزايدا في عدد الفرسان والفارسات المتدربات خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب البحريني الدولي سيد عدنان العلوي الذي أحدث نقلة نوعية كبيرة في النادي حتى وصل الأمر إلى إقبال أكثر من 20 متدربا جديدا للانضمام إلى صفوف النادي.
وقال العلوي في تصريح صحافي: «أتقدم بالشكر إلى إدارة نادي المسيلة برئاسة بدر طارق الميلم وأيضا إلى محمد طارق الميلم على توفير كافة سبل الدعم وتذليل كافة المعوقات للنهوض بقوة بالنادي من كل النواحي الإدارية والفنية، حيث شهدت الفترة الأخيرة انضمام المدربة الپولندية كاميلا لتدريب الفرسان والفارسات».
وأكد أن انضمام المدربة البولندية كاميلا للنادي هو مكسب كبير للجميع، وشهدت الأسابيع الأخيرة إقبال عدد كبير من الفرسان والفارسات وزيادة عدد المدارس في التدريب زاد في عدد المتدربين، حيث وصل عدد المتدربين لأكثر من 30 فارسا وفارسة يتدربون بشكل يومي ووصل حتى الآن الى 5 مدربين في نادي المسيلة.
وأضاف العلوي أن الأمور تسير في النادي وفق الخطة الموضوعة منذ بداية الموسم وحرصت إدارة النادي على مشاركة أكبر عدد ممكن من فرسان المسيلة في البطولات الدولية التي تقام في شاطئ المارينا والتي شارك بها فرسان من أوروبا والخليج، حيث حقق فرسان النادي نتائج متقدمة في كل أيام البطولتين الأولى والثانية ومستعدون للمشاركة في البطولة الثالثة التي تنطلق غدا في شاطئ المارينا.

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