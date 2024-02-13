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مواجهة ((عسكرية)) في دوري كرة وربة

2/13/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنطلق في التاسعة من صباح اليوم على ملاعب ستاد جابر الفرعية منافسات الجولة الثانية لدوري بنك وربة للمرحلة الثانوية لكرة القدم العشبي الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 6 مناطق تعليمية بالإضافة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث يلتقي منتخب مدارس التعليم الخاص مع منتخب منطقة العاصمة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب الفروانية بعد الفوز على الجهراء 2-0، بينما يبحث منتخب منطقة الأحمدي بقيادة اللاعب الدولي السابق وليد علي، عن تصحيح الأوضاع والعودة لطريق الانتصارات وتعويض الهزيمة في الجولة الأولي أمام منتخب حولي 0-1عندما يتقابل مع منتخب مبارك الكبير في لقاء يعد فاصلا للأحمدي من أجل ضمان المنافسة على اللقب والتأهل للدور التالي.
وفي دوري بنك وربة للتعليم العالي لكرة القدم تشهد منافسات دور الثمانية مواجهتين، حيث يلتقي فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مع كلية علي صباح العسكرية، والفائز يلتقي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا الذي تخطي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بينما يتقابل فريق الجامعة الأمريكية في الكويت مع جامعة الكويت «حامل اللقب» والفائز يلتقي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

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