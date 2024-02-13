خيطان يعرقل كاظمة بتعادل سلبي

MENAFN - Al-Anbaa) هادي العنزيفرض خيطان التعادل السلبي على مستضيفه كاظمة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، ضمن منافسات الجولة ال 15 لدوري زين للدرجة الممتازة، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما وصل رصيد خيطان 8 نقاط في المركز التاسع ليشارك رسميا في دوري تفادي الهبوط.

جاء الشوط الأول رتيبا بلا روح ولا هجمات مدروسة في أغلب فتراته، عابته كثرة التوقفات، بدأه «الأحمر والأسود» بأفضلية نسبية، وختمه «البرتقالي» بهجمات ضلت طريقها لمرمى الحارس علي فاضل، ولعل أبرز محاولات «الأول» تلك التي تصدى لها حارس كاظمة بدر الصعنون (14).

تحسن الأداء قليلا مع انطلاق الشوط الثاني، لكن دونما تهديد حقيقي لمرمى الفريقين، ليبادر المدرب محمد دهيليس هجوم كاظمة بإشراك شبيب الخالدي بدلا من عقيل الهزيم (60)، ورد المدرب الروماني فلورين ماتروك بإدخال محمد عبيد بدلا من محمد العلاطي، وضغط «البرتقالي» في آخر 20 دقيقة، واقترب مهاجم الوافد الجديد بنيامين تيدي من التسجيل (69)، وردت العارضة تسديدة الأردني أحمد عرسان (74)، ومرت رأسية الجزائري عماد الدين عزي بجانب القائم الأيمن للحارس فاضل (80)، ليخرج كاظمة بتعادل سلبي مخيب مع ضيفه خيطان.أدار المباراة الحكم النمساوي هارولد ليتشنر، وأنذر ويلينغتون (خيطان)، وعبدالعزيز الرسام، وعماد الدين عزي (كاظمة).