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اليرموك لعبور برقان والتمسك بصدارة ((الأولى))

2/13/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تعود عجلة دوري زين للدرجة الأولى، إلى الدوران مساء اليوم بإقامة مباراتين ضمن الجولة الـ 11 في تمام الساعة 6.05 مساء، حيث يستضيف اليرموك نظيره برقان، فيما يحل التضامن ضيفاً على الساحل، في مواجهة مرتقبة لفك الارتباط بينهما على المركز الثاني، إذ يتساويا برصيد 13 نقطة، إلا أن فارق الأهداف يصب لمصلحة أبناء أبوحليفة، وذلك خلف اليرموك المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما يحتل برقان المركز الرابع برصيد 6 نقاط نقاط، بينما يحل الصليبخات الغائب عن منافسات هذه الجولة بداعي الراحة في المركز الأخير بـ 4 نقاط.

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