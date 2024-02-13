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الكويت للقادسية.. ((طعم الخسارة مرّ ))

2/13/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
ألحق الكويت أول خسارة بالقادسية وتغلب عليه بهدف نظيف في مواجهة قمة الجولة الـ 15 من دوري زين الممتاز، واستعاد بذلك «الأبيض» الصدارة بفارق الأهداف عن العربي ولكل منهما 36 نقطة، فيما بقي «الأصفر» في المركز الثالث بـ 32 نقطة.
ولم تنصف الكرة الكويت في الشوط الأول بعدما كان الأقرب إلى تسجيل هدف لولا تسرع لاعبيه، وكان المدرب نبيل معلول قد بدأ بتشكيلة مكونة من سعود الحوشان وفهد حمود وأرسين زولا وسامي الصانع ومشاري غنام وعلي حسين والمهدي برحمة ومحمد مرهون وعمرو عبدالفتاح ومحمد دحام ويوسف ناصر، ونظم لاعبو الكويت هجمات متكررة اقتحموا بها منطقة جزاء الخصم، لكن اللمسة الأخيرة كانت مفقودة رغم ان حارس مرمى الخصم وقع في بعض الأخطاء لكنها لم تستثمر من جانب لاعبي الكويت، ومن أخطر فرص الأبيض تسديدة قوية من دحام ردها الحارس بصعوبة لم تجد من يتابعها.
بدأ مدرب القادسية محمد المشعان بتشكيلة غير منسجمة مع بعضها في الشوط الأول وتكونت من: علي جراغ وراشد الدوسري وفيتور وخالد صباح وعبدالعزيز نصاري وجيبولا وعبدالله فواز وتانديا ومحمد صولة وعيد الرشيدي ونايف زويد، وانعدمت خطورة «الأصفر» في الشوط الأول تماما، وضل الطريق نحو مرمى الخصم ولم تكن لعناصر مؤثرة مثل صولة وعيد الرشيدي حضور يذكر، رغم أن المدرب كان يعول عليهما كثيرا، كما أن حارسه علي جراغ كاد يورط فريقه بدخول خاطئ على محمد مرهون نال على أثره انذارا.
وفي الشوط الثاني، ترجم الكويت جهود الشوط الأول بهدف عن طريق المتحرك محمد دحام بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بعبدالعزيز نصاري وشقت طريقها داخل الشباك (56)، ثم أدخل المشعان قائد الفريق بدر المطوع وقبله مبارك الفنيني غير أن «الأصفر» لم يتمكن من استغلال نقص خصمه وعجز عن تعديل النتيجة بسبب تباعد لاعبيه، وكأن كل فريق يلعب في واد، في حين قاتل الكويت للدفاع عن هدف السبق بعدما لعب ناقصا منذ الدقيقة 64 بعد خروج عمرو عبدالفتاح بالبطاقة الحمراء المباشرة وأبطل كل محاولات خصمه وارتد بكرات سريعة كاد بها محمد دحام، أبرز لاعبي فريقه، ان يسجل هدفا ثانيا لولا ان كرته انحرفت عن القائم، فيما رفض مدافع القادسية فيتور تعديل النتيجة في آخر لحظة من المباراة وسدد الكرة خارج المرمى (96).
أدار المباراة الحكم النمساوي يوليان وينبيرغر وأخرج بطاقة حمراء مستحقة للاعب الكويت عمرو عبدالفتاح.

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