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الصقر ينهي فترة معايشة مع ((غو أهيد إيغلز))

2/13/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أنهى المدرب الوطني هاني الصقر فترة معايشة مع نادي «غو أهيد إيغلز» الهولندي، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة الفنية عبر الاقتراب من الخبرات التدريبية المختلفة الناشطة في دوري قوي ومعروف بتطوره.
وحضر الصقر مباراة «غو أهيد إيغلز»، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الهولندي برصيد 31 نقطة، أمام منافسه زفوله صاحب المركز الثامن، والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد الماضي ضمن الجولة الـ 21 من المسابقة. وقال الصقر، في حديث خاص لـ «الأنباء»، إنه حضر كامل التدريبات التي سبقت لقاء «غو أهيد إيغلز» مع مدربه ريني هاكي أمام زفوله، وذلك لتسجيل كامل الملاحظات التي تخص التحضير للمواجهة ومدى تطبيق هذه الأفكار في المباراة.
وبين أن التجربة كانت مفيدة بشكل عام من خلال ما رآه من تطور كبير في «غو أهيد إيغلز»، مشيرا إلى أنه حرص على الذهاب إلى هولندا لاكتساب المزيد من الخبرات الفنية والاحتكاك بمدارس مختلفة تفيده مستقبلا في مجال التدريب.
وأوضح الصقر، الذي سبق له تدريب فريقي اليرموك وخيطان، أن رحلته إلى هولندا جاءت عبر التنسيق مع الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة بدر عبدالجليل وعبدالله المنيع من إدارة البراعم، واللذان سهلا تواصله بمدير التطوير في نادي «غو أهيد إيغلز» حسام هيكل، مقدما الشكر لهم على هذا التعاون لدعم المدربين.

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