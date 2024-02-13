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الجاسم: ((السماوي)) ظفر بـ 3 نقاط مهمة أمام الشباب

2/13/2024 11:32:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي - هادي العنزي
أبدى نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية يوسف الجاسم سعادته بفوز فريقه 1-0 على نظيره الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري زين للدرجة الممتازة. وقال بعد المباراة: «ظفرنا بـ 3 نقاط مهمة وصعبة، جاءت بعد فترة توقف طويلة نسبيا، وقد واجهنا فريقا متماسكا وقويا على مدار شوطي المباراة، بخلاف ما قدمه الشباب في المباريات الماضية، وخسارته بعدد وافر من الأهداف».
وأشاد الجاسم بأداء لاعبي السماوي، مضيفا أننا نركز حاليا على المباريات المقبلة، والتي على ضوء نتائجها تتحدد الفرق الـ 6 المتأهلة إلى الدور الحاسم على لقب الدوري، ونأمل تسجيل أفضل النتائج لمواصلة المنافسة المراكز المتقدمة بالدوري.
من جانبه، قال المدرب المساعد بفريق الشباب مالك جون عقب الخسارة من السالمية: «فريقنا ظهر بمستوى عال رغم النتيجة السلبية للمباراة، وقدم الفريق مستوى جيدا، وأهدر فرصا كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة، وقد قدمنا أسلوبا مختلفا بمشاركة 3 محترفين جدد لأول مرة مع الفريق، وهم: بلال العيفة، ويوسف بن سودة، والأستوني بوجدان فاستسوك»، مضيفا: نتوقع مع المزيد من الانسجام لأعضاء الفريق أن يعود الشباب إلى الانتصارات وتحقيق الأهداف المرجوة من المسابقة، وذلك بدءا من اللقاء مع الجهراء في الجولة المقبلة.

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