Wednesday, 14 February 2024 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتش: العربي الحقيقي ظهر أمام الجهراء

2/13/2024 11:32:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
قال عضو مجلس إدارة النادي العربي علي اتش عقب الفوز على الجهراء 6-0 ضمن الجولة الـ 15 من دوري زين الممتاز أول من أمس، ان الأخضر قدم مستواه الحقيقي والمعهود، ونشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري على هذا الظهور اللائق والمتوقع وتحقيق الفوز خصوصا بعد الخروج من بطولة كأس سمو الأمير.
وأضاف ان الفوز بهذه النتيجة 6-0 هو رسالة بأن هذا هو مستوى النادي العربي وهذا هو الأخضر الذي نأمله وتتطلع إليه جماهيره، ونتمنى ان يحافظ اللاعبون على توالي الانتصارات في القادم من المباريات.
من جانبه، قال مدير فريق الجهراء عبدالعزيز مدلول ان الجهراء بما يعانيه من ظروف إدارية لايزال بعيدا عن أجواء المباريات ويواصل مسلسل النتائج السلبية لظروف ليست خافية على أحد.
وشكر اللاعبين على تفانيهم وصبرهم رغم كل الظروف «فهم يعانون أزمة في الرواتب وكذلك في السكن الخاص باللاعبين المحترفين، وذلك منذ أشهر كأثر مباشر لما يعانيه النادي من أزمة لاتزال مستمرة، لذلك لا يمكن ان نلوم لاعبينا على هذه النتيجة، ونأمل ان تتغير الأوضاع قريبا لما فيه مصلحة النادي والفريق».

MENAFN13022024000130011022ID1107849094

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث