اتش: العربي الحقيقي ظهر أمام الجهراء

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
قال عضو مجلس إدارة النادي العربي علي اتش عقب الفوز على الجهراء 6-0 ضمن الجولة الـ 15 من دوري زين الممتاز أول من أمس، ان الأخضر قدم مستواه الحقيقي والمعهود، ونشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري على هذا الظهور اللائق والمتوقع وتحقيق الفوز خصوصا بعد الخروج من بطولة كأس سمو الأمير.
وأضاف ان الفوز بهذه النتيجة 6-0 هو رسالة بأن هذا هو مستوى النادي العربي وهذا هو الأخضر الذي نأمله وتتطلع إليه جماهيره، ونتمنى ان يحافظ اللاعبون على توالي الانتصارات في القادم من المباريات.
من جانبه، قال مدير فريق الجهراء عبدالعزيز مدلول ان الجهراء بما يعانيه من ظروف إدارية لايزال بعيدا عن أجواء المباريات ويواصل مسلسل النتائج السلبية لظروف ليست خافية على أحد.
وشكر اللاعبين على تفانيهم وصبرهم رغم كل الظروف «فهم يعانون أزمة في الرواتب وكذلك في السكن الخاص باللاعبين المحترفين، وذلك منذ أشهر كأثر مباشر لما يعانيه النادي من أزمة لاتزال مستمرة، لذلك لا يمكن ان نلوم لاعبينا على هذه النتيجة، ونأمل ان تتغير الأوضاع قريبا لما فيه مصلحة النادي والفريق».
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