((يد البرتقالي)) تخطت ((الأصفر))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز كاظمة على القادسية بنتيجة 32-30 في المباراة التي دارت بينهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في ختام الجولة الأولى من بطولة الدوري العام لكرة اليد ليربح «البرتقالي» أول نقطتين في رصيده، فيما يبقى «الأصفر» دون نقاط.
وفي السياق ذاته، تقام في الـ 6:00 مساء اليوم المباراة النهائية الفاصلة التي تجمع بين القرين وكاظمة على لقب بطولة الدوري العام للشباب تحت 19 سنة على صالة الشهيد في الدعية، حيث تعادل الفريقان بعدد النقاط (14 نقطة) في ختام مباريات البطولة الأسبوع الماضي، مما استوجب إقامة مباراة فاصلة بينهما، وذلك حسب لوائح الاتحاد.
MENAFN13022024000130011022ID1107849093
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.