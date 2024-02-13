((يد البرتقالي)) تخطت ((الأصفر))

MENAFN - Al-Anbaa) يعقوب العوضيفاز كاظمة على القادسية بنتيجة 32-30 في المباراة التي دارت بينهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في ختام الجولة الأولى من بطولة الدوري العام لكرة اليد ليربح «البرتقالي» أول نقطتين في رصيده، فيما يبقى «الأصفر» دون نقاط.

وفي السياق ذاته، تقام في الـ 6:00 مساء اليوم المباراة النهائية الفاصلة التي تجمع بين القرين وكاظمة على لقب بطولة الدوري العام للشباب تحت 19 سنة على صالة الشهيد في الدعية، حيث تعادل الفريقان بعدد النقاط (14 نقطة) في ختام مباريات البطولة الأسبوع الماضي، مما استوجب إقامة مباراة فاصلة بينهما، وذلك حسب لوائح الاتحاد.