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حفل إضافي لـ ((الأوركسترا الحضرمية)) 19 الجاري بمشاركة عبود خواجة نزولاً عند رغبة الجماهير

2/13/2024 11:32:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
الغناء الحضرمي ليس بعيدا عن أهل الكويت، إنهم معتادون على سماعه ويطربون له في كل وقت، ولكن حين يتم تقديمه بأصوات أهله الأصليين سيكون حتما مختلفا، وأكثر روعة وجمالا، وتناسقا ونغما أيضا.
وفي هذا الصدد، شهد حفل الأوركسترا الحضرمية بقيادة المايسترو محمد القحوم المقرر له 18 الجاري بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إقبالا كبيرا على حجز التذاكر حتى نفدت بالكامل، ونزولا عند رغبة الجماهير، قرر القائمون على الحفل الإعلان عن ليلة إضافية يوم الاثنين 19 الجاري، بمشاركة الفنان اليمني عبود خواجة.
جدير بالذكر أن الأوركسترا الحضرمية بقيادة المايسترو محمد القحوم، سعت منذ تأسيسها، إلى إبراز الموسيقى اليمنية بهويتها الثقافية المميزة، وتقديم الألوان الغنائية المختلفة وأشهرها العدني والصنعاني والحضرمي، عن طريق إظهار المؤدين باللباس التقليدي والآلات والإيقاعات التراثية بالإضافة إلى الرقصات الفولكلورية. الحفل من إنتاج شركات «الرندي» للإنتاج الفني و«سمارت سمرات» و«صدى الإبداع» التي تعد الجمهور بإشعال شغف لا ينسى.

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