((صفحة سبعة)).. كوميديا خليجية مشتركة

نعمان حسين: سعداء باختيار عملنا للمشاركة في هذا المهرجان الكبير

ياسر العيلةمسرحية «صفحة سبعة» عمل كوميدي جديد، انتاج شركة الفنان محمد عاشور، اشراف عام للمخرج نعمان حسين، تأليف وإخراج وتمثيل: نصار النصار، ويشارك في البطولة: محمد الصيرفي ومحمد عاشور وفيصل السعد، ومن سلطنة عمان: فهد البلوشي واحمد المخيني وميرفت نصر، ومن البحرين: ايمان قمبر، وسيتم عرض المسرحية في سلطنة عمان بولاية عبري ضمن مهرجان «الظاهرة الترفيهي الأول 2024» الذي يضم العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية.وفي هذا الصدد، قال المخرج نعمان حسين: سيتم عرض «صفحة سبعة» يومي 22 و23 الجاري من خلال هذا المهرجان الذي يقام للمرة الأولى في ولاية عبري بالسلطنة، ونحن سعداء باختيار عملنا للمشاركة في هذا المهرجان المهم، وسعادتنا الأكبر اننا نقدم عملا خليجيا مشتركا يضم فنانين من الكويت وعمان والبحرين، مكملا: حاليا تجرى بروفات المسرحية بشكل يومي في الكويت على ان تستكمل في السلطنة مع الفنانين العمانيين بداية الأسبوع المقبل، وهم يشاركوننا حاليا أولا بأول «أونلاين» عن طريق برنامج «زووم»، مشيرا إلى ان العرض الأول سيكون من خلال هذا المهرجان، ومن ثم هناك نية للقيام بجولة خليجية لعرضها في قطر والإمارات والسعودية والبحرين عقب عيد الفطر المقبل.وعن قصة المسرحية، قال: كوميدية جميلة تدور احداثها حول مجموعة من الفنانين الشباب الذين يستأجرون شقة يجرون فيها بروفات عرض مسرحي، لكن يتم طردهم منها لعدم تسديدهم الإيجار، وتكون اوراق وسيناريو المسرحية داخل الشقة ولم يتمكنوا من الحصول عليها فيصعدون إلى سطح البناية للبحث عن فكرة عمل جديد يقدمونه، ومن خلال شاشات الدعاية المحيطة بالبناية يستوحون عددا من الأفكار ويحولونها إلى مشاهد تمثيلية بشكل كوميدي، فالعمل يحمل عددا من الإسقاطات، أبرزها انه يجب على المسؤولين توفير المسارح للشباب لتقديم أعمالهم الفنية.الجدير بالذكر ان مهرجان الظاهرة الترفيهي الأول يقام برعاية محافظ الظاهرة والمشرف العام للمهرجان نجيب بن علي بن أحمد الرواس، ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان سعيد بن حميد بن عبدالله الحارثي، ومدير عام بلدية الظاهرة نصير بن علي بن محمد السيابي، والمسرحية من تنظيم شركة «سحاب الخليج المتحدة» بسلطنة عمان ويمثلها المدير العام لها محمد سعيد وهو من الأشخاص الحريصين على إقامة الفعاليات الفنية الكبرى بالسلطنة، وله بصمة جميلة هناك، ويشارك في هذا العمل من الكويت مدير إدارة الإنتاج بحر البحر، ومدير الإنتاج محمد الوزير، وم.الصوت علي دشتي، ومساعد المخرج أحمد الرشود.