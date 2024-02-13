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وجوه باسمة

2/13/2024 11:32:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نحن خلق الله، أمرنا بيده، نسير وفق مشيئته، بيده تثبيت الأمور وقلوبنا تتقلب بين اصبعين من أصابعه، ولله جل وعلا فينا شؤون لا يعلمها سواه، وقد خلق الله بقدرته التي لا تدركها عقولنا ناسا لإسعاد ناس، وناسا لشقاء ناس، ومن بين هذا الخلق وجوه باسمة تسعد وترتاح لرؤيتها، لأنها تشعرك بجمال الدنيا وبهجة الحياة، فتبعث في نفسك الامل بغد افضل وحياة جميلة، لسان حالها يخاطبك قائلا:
أيهذا الشاكي وما بك داء
كن جميلاً ترى الوجود جميلا
ويبقى الرضا والقناعة والتسليم لأمر الله تعالى أمرا يحرك مجرى حياتنا، وهذا أمر مهم للغاية وهو في يدك إن جعلته لك شعارا ودثارا عشت مرتاحا مطمئنا حتى انك لا تهاب الموت متى جاءك، وعلى الضد من ذلك ترى وجوها لا ترتاح لها وتتمنى لو كنت لم ترها كأنها تقول لك:
تعب كلها الحياة فما
أعجب إلا راغب في ازدياد
إن الابتسامة كلمة طيبة دون أن تنطق ببنت شفة، وهي جسر عبور إلى قلوب الناس، وكل من تجده مبتسما يحمل بين جوانبه قلبا أبيض وخلقا رفيعا وسماحة وقلة شكوى، وقد ذكرني هذا المقال بأمير الانسانية الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله وغفر له، فقد نظرت بتأمل إلى كثير من صوره داخل وخارج الكويت فلم أجد له صورة واحدة ليس مبتسما فيها في شبابه وكهولته وحتى عندما تقدم به السن.
والتبسم في وجه أخيك صدقة، قال عبدالله بن الحارث رضي الله عنه: «ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم» (رواه الترمذي)، ويقول هند بن أبي هالة رضي الله عنه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب» وقال الرجل الصالح ابن عيينة:
البشاشة مصيدة المودة، والبر شي هين، وجه طليق وكلام لين، ويقول الشاعر:
أخو البشر محبوب على حسن بشره
ولن يعدم البغضاء من كان عابسا
وفي الختام، أقول إن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة وهو مناف للتكبر وجالب للمودة، ودمتم سالمين.

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