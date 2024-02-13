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خزعبلات الطاقة

2/13/2024 11:32:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علمياً.. كل ما في الكوكب طاقة، منذ نشأته وهو مشحون بطاقة هائلة من كل العناصر والجهات، فدفق الماء طاقة، ضوء الشمس طاقة، الرياح طاقة! ثم نحن نأكل لحاجتنا للطاقة، التي تظهر بحركتنا، وأنشطتنا المختلفة حتى الفكرية والعاطفية!
كلمة الطاقة جميلة وتبعث على النشاط، ومفهومها واسع وحقيقي جدا، وتندرج أسفلها أمور عامة وخاصة، كبيرة وعابرة، وباتت لغة عالمية! فقد أصبحنا نعبر عن حالتنا المزاجية بالطاقة الإيجابية والسلبية، أو شعورنا بعدم الارتياح لوجود طاقة أو هالة لا تناسبنا. وشخصيا، أؤمن بأن في الكون والنفس والحياة الكثير من الأمور التي تفوق إدراكنا،
لكن في السنوات الماضية ازدادت طاقة مواضيع الطاقة! كثر الحديث حولها وتشعب، وأخذ ينحرف! ورافقه وعي حول مدى حقيقة ودقة هذا النوع من (العلم). وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يشدني من جانب إلا أنه يستفزني من جوانب متعددة!
فعندما تربط النباتات وأصناف الأثاث بجلب الخير ودفع الشر! فأنت تتوهم وتتشاءم وتشرك أيضا!
أكثر ما يتم التسويق له في مجال الطاقة ما يسمى بـ «قانون الجذب»، وأذكر أنني قرأت كتابا مترجما قبل انطلاق الموجة بأعوام، حينها بدا لي الموضوع شيقا، وكنمط معين في التفكير، لكن بانتشاره لاحظت جليا الانحرافات فيه! ويتم إدخاله على شعوبنا المسلمة باعتباره (حسن الظن بالله)! عندما نحسن الظن بالله ونستشهد بالأحاديث القدسية، فنحن لا نحتاج إلى تغيير المسميات واستجلاب ثقافة خارجية لا تؤمن أساسا بالله الأحد! ثم ظهرت مفاهيم أخرى، كالامتنان للكون! أي أن تقبل بكل ما هو جميل في حياتك وتمتن للكون الذي يرسل لك ذلك! هذا هو تحديدا الحمد في ديننا، أن تستشعر النعم وتحمد الله الواهب الرزاق، وليس الكون! ستسمع كلمات جديدة وأساليب طرح غريبة، مثال: يقولون عليك ألا تنتظر شيئا، ولا تطلب! بل عليك أن تستقبل! فالمستقبلون يجذبون ما يريدون دون انتظار ولا حاجة! أخبرني هل تعرف كائنا حيا ليست لديه حاجة؟!
جماعــة الطاقة يمنحون الكون الإرادة! وكأنه هو الذي يعطي ويمنح ويسبغ النعم! ويتجهون إلى ما يشبه «تأليه الذات» فنحن لا نحتاج لأن هذا ضعف! ولا نراجع الأطباء، بل نستشفي بأنفسنا دون علاجات ولا بذل أسباب!
مجـــمل هذه المعتـــقدات يعود إلــى ثقافات ملحـــدة، ونحن بين أيدينا منهجية كاملة.
أعزائي.. نحن والكون، وكل ما فيه لسنا إلا مخلوقات، يدبر أمرها خالق واحد لا شريك له ولا نظير. فاتركوا هذه البدع، وارجعوا إلى شريعتكم التي ارتضاها لكم منشؤكم ومن بيده ملكوت كل شيء وإليه المصير.

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