أصحاب الأحقاف

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال الله تعالى في كتابه العزيز: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم - سورة الأحقاف)، وحسب ما جاء في كتب التاريخ فإن الأحقاف تقع في جنوب الجزيرة العربية ما بين عمان واليمن وسكن فيها قوم جبارون وهم من نسل نوح عليه السلام.. وهم أول قوم عاشوا على الأرض بعد طوفان نوح العظيم، وكانوا يتميزون بأجسام ضخمة وبطول القامة، ولو أردنا أن نحدد موقعهم فهو في مدينة السحر العمانية كما يقول ابن زيد ويعرفون تاريخيا بقوم عاد، واتخذ قوم عاد مدينة أرم في اليمن عاصمة لهم.. وكانوا يعبدون الأصنام التي يصنعونها من الأحجار وكان يعتمدون على مياه العيون المنتشرة بين كثبان الأحقاف، وجاء في القرآن الكريم ما يشير إلى اعتمادهم على ذلك قال تعالى: (واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون..).
ولقد أرسل الله عز وجل النبي هود عليه السلام ليهديهم إلى عبادة الله الخالق وترك عبادة الأصنام التي لا تغني ولا تحميهم من عذاب يوم عظيم.. وكان القوم يردون على نبيهم هود عليه السلام بالرفض والسخرية ولم يأبهوا بإنذارات نبيهم هود عليه السلام، وجاء في القرآن الكريم أنهم أبوا واستكبروا واستهزأوا به ووصفوه بالسفيه والطائش الكاذب، فكان عقابهم أن أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا دامت سبع ليال وثمانية أيام فأهلكهم رب العالمين ودمرت قراهم..
كنت قد زرت مدينة صلالة في عُمان ووجدت فيها الجبال الخضراء وعيون المياه المنتشرة.. وعلمت أن هناك في ظفار قبرا لنبي الله هود عليه السلام لكن لم أزره، ولكن حدثني عنه المرافق العماني..
لا شك في أن سلطنة عمان الشقيقة واليمن هناك الكثير من الآثار التاريخية لأوائل القوم والقدماء الذين سكنوا الأرض بعد طوفان نوح عليه السلام وأغلب الظن أنهم جميعا من نسل سيدنا نوح عليه السلام الذين انتشروا وتكاثروا في هذه المنطقة.
آية كريمة:
(فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون)..
والله الموفق،،،
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