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أصحاب الأحقاف

2/13/2024 11:32:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الله تعالى في كتابه العزيز: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم - سورة الأحقاف)، وحسب ما جاء في كتب التاريخ فإن الأحقاف تقع في جنوب الجزيرة العربية ما بين عمان واليمن وسكن فيها قوم جبارون وهم من نسل نوح عليه السلام.. وهم أول قوم عاشوا على الأرض بعد طوفان نوح العظيم، وكانوا يتميزون بأجسام ضخمة وبطول القامة، ولو أردنا أن نحدد موقعهم فهو في مدينة السحر العمانية كما يقول ابن زيد ويعرفون تاريخيا بقوم عاد، واتخذ قوم عاد مدينة أرم في اليمن عاصمة لهم.. وكانوا يعبدون الأصنام التي يصنعونها من الأحجار وكان يعتمدون على مياه العيون المنتشرة بين كثبان الأحقاف، وجاء في القرآن الكريم ما يشير إلى اعتمادهم على ذلك قال تعالى: (واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون..).
ولقد أرسل الله عز وجل النبي هود عليه السلام ليهديهم إلى عبادة الله الخالق وترك عبادة الأصنام التي لا تغني ولا تحميهم من عذاب يوم عظيم.. وكان القوم يردون على نبيهم هود عليه السلام بالرفض والسخرية ولم يأبهوا بإنذارات نبيهم هود عليه السلام، وجاء في القرآن الكريم أنهم أبوا واستكبروا واستهزأوا به ووصفوه بالسفيه والطائش الكاذب، فكان عقابهم أن أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا دامت سبع ليال وثمانية أيام فأهلكهم رب العالمين ودمرت قراهم..
كنت قد زرت مدينة صلالة في عُمان ووجدت فيها الجبال الخضراء وعيون المياه المنتشرة.. وعلمت أن هناك في ظفار قبرا لنبي الله هود عليه السلام لكن لم أزره، ولكن حدثني عنه المرافق العماني..
لا شك في أن سلطنة عمان الشقيقة واليمن هناك الكثير من الآثار التاريخية لأوائل القوم والقدماء الذين سكنوا الأرض بعد طوفان نوح عليه السلام وأغلب الظن أنهم جميعا من نسل سيدنا نوح عليه السلام الذين انتشروا وتكاثروا في هذه المنطقة.
آية كريمة:
(فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون)..
والله الموفق،،،

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